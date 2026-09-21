"400, була 750": продавчиня сумок з характером вже тиждень розриває соцмережі (фото, відео)

Блогерка Анна, яка веде прямі ефіри із продажу одягу в секонд-хенді, за лічені дні стала головною темою для обговорення в TikTok. Її різка манера спілкування з покупцями зібрала мільйони переглядів і розколола аудиторію на два табори. Причиною фурору стала фраза про продаж сумки за 400 гривень, яку вже розтягнули на цитати й меми.

На своїх стрімах в TikTok блогерка @anna_bags4 не церемониться з аудиторією: відверто дорікає глядачам за байдужість до товару, не соромиться лайливих слів і бурхливо реагує на кожен коментар у чаті. Саме ця манера "як є", без жодного глянцю, і зачепила користувачів за живе — реакції посипалися лавиною. Фокус звернув увагу на досвід блогерки.

Хотіла продати сумку

Вірусним став фрагмент, у якому продавчиня намагається збути чорну сумку з бамбуковою ручкою. Ефір вийшов настільки експресивним, що одна фраза миттєво пішла в народ: "Була 750, 400. Була 750, довбо**ки, 400! Була 750, 400. Все ясно. Все, йдіть на х**. Беріть сумки, будь ласка, з "Анді-Манді" і ходіть як пі**ки, дякую".

Видео дня

Думки у коментарях розділилися: частина глядачів обурена таким рівнем сервісу, інші ж захоплено називають це "простором щирості" та своєрідним маркетинговим генієм. Байдужих, утім, серед тих, хто побачив ефіри, майже не лишилося.

Підбиваючи підсумки розпродажу, героїня додала ще одну репліку, що також стала візитівкою: "Хто взяв — той молодець, а всі інші з пакетом "АТБ" ходіть, як лашкаморкі".

Анна прославилась завдяки одній фразі Фото: TikTok

Від скандалу до тренду

Аудіодоріжка з цим ефіром живе тепер своїм життям: користувачі TikTok масово знімають під неї пародії та дуети, а фраза про сумку "за 400" стала мемом. За лічені дні продавчиня секонд-хенду перетворилася на головного інтернет-персонажа тижня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ще одна українка також опинилася в центрі вірусної історії, пов'язаної із секонд-хендом, — вона знайшла гроші в кишені вживаної речі і розповіла про цю несподівану знахідку в соцмережах.

Секонд-хенди сьогодні дедалі частіше стають джерелом не лише одягу для себе, а й подарунків для близьких. Якщо раніше сама ідея піднести комусь річ із вживаного одягу викликала подив, то тепер це сприймається цілком природно, без жодного присмаку табу.

Утім, варто розуміти: далеко не все, що трапляється на вішаках секонд-хенду, справді заслуговує на увагу. Є речі, які краще обходити стороною, навіть якщо цінник спокушає — ризик придбати неякісний чи небезпечний товар здатний переважити будь-яку економію. Тож інколи краще присвятити пошукам трохи більше часу, ніж потім кусати лікті через невдалу покупку.