Ирина Билык заговорила о "самом интересном" в личной жизни (фото)

Украинская певица Ирина Билык показалась на отдыхе и, как обычно, заставила своих поклонников обсуждать заданную тему.

В Instagram звезда сцены опубликовала видео с гор и заговорила о выборе женщины.

Билык заговорила о мнении женщины

Артистка считает, что самый интересный момент в личной жизни наступает тогда, когда женщина перестает бояться и начинает сама делать выбор.

"В какой-то момент женщина перестает бояться, что её не выберут. Потому что начинает выбирать сама. Мне кажется, именно тогда и начинается самое интересное. А у вас этот момент уже наступил?" — спросила Билык.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакция сети

В комментариях поклонники певицы, как обычно, засыпали её комплиментами и ответили на вопрос:

"Ирочка, вы просто супер".

"Думаю, вам, Ирина, можно всё и даже больше! Влюбляйтесь и радуйте нас своими замечательными произведениями! Я тоже каждый раз влюбляюсь в своего мужа и после 55 начала позволять себе всё, ничего не боясь, поскольку наконец-то выбрала себя и полюбила!"

"Какая вы фантастическая!"

"Какая вы красавица".

"Да, настало, и я искренне рада, что меня уже не интересует, кому и что не нравится".

"Это просто берет и приходит в один момент. Мы все самые лучшие, девочки".

Видео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Билык призналась, сколько раз раньше влюблялась с первого взгляда.

Голливудский актёр Жан-Клод Ван Дамм испытывал чувства к украинке во время съёмок в её клипе на песню "Я люблю его".

Певица заговорила о правде и вызвала бурную реакцию в сети.