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Стиль життя

Ірина Білик заговорила про "найцікавіше" в особистому житті (фото)

Ірина Білик заговорила про особисте життя
Ірина Білик | Фото: instagram/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик показалася на відпочинку та традиційно змусила своїх фанатів дискутувати на задану тему.

В Instagram зірка сцени виклала відео з гір та заговорила про вибір жінки.

Білик заговорила про думку жінки

Артистка вважає, що найцікавіший момент в особистому житті починається тоді, коли жінка перестає боятися та починає обирати сама.

"У якийсь момент жінка перестає боятися, що її не оберуть. Бо починає обирати сама. Мені здається, саме тоді й починається найцікавіше. А у вас цей момент уже настав?" — запитала Білик.

Ірина Білик
Ірина Білик
Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

У коментарях фанати співачки традиційно засипали її компліментами та відповіли на запитання:

  • "Ірочка, Ви супер".
  • "Думаю вам, Ірино, можна все і навіть більше! Закохуйтесь і радуйте нас своїми чудовими творами! Я теж кожного разу закохуюсь в свого чоловіка і після 55 почала дозволяти собі все, нічого не боячись, оскільки нарешті вибрала себе і полюбила!"
  • "Яка ви фантастична!"
  • "Яка ви красуня".
  • "Так, настав, і я щиро рада, що мене вже не цікавить, кому і що не подобається".
  • "Це просто бере і приходить в один момент. Ми всі найкращі, дівчата".
Видео дня

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Співачка заговорила про правду та викликала бурхливу реакцію мережі.