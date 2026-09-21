Стиль життя
Ірина Білик заговорила про "найцікавіше" в особистому житті (фото)
Українська співачка Ірина Білик показалася на відпочинку та традиційно змусила своїх фанатів дискутувати на задану тему.
В Instagram зірка сцени виклала відео з гір та заговорила про вибір жінки.
Білик заговорила про думку жінки
Артистка вважає, що найцікавіший момент в особистому житті починається тоді, коли жінка перестає боятися та починає обирати сама.
"У якийсь момент жінка перестає боятися, що її не оберуть. Бо починає обирати сама. Мені здається, саме тоді й починається найцікавіше. А у вас цей момент уже настав?" — запитала Білик.
Реакція мережі
У коментарях фанати співачки традиційно засипали її компліментами та відповіли на запитання:
- "Ірочка, Ви супер".
- "Думаю вам, Ірино, можна все і навіть більше! Закохуйтесь і радуйте нас своїми чудовими творами! Я теж кожного разу закохуюсь в свого чоловіка і після 55 почала дозволяти собі все, нічого не боячись, оскільки нарешті вибрала себе і полюбила!"
- "Яка ви фантастична!"
- "Яка ви красуня".
- "Так, настав, і я щиро рада, що мене вже не цікавить, кому і що не подобається".
- "Це просто бере і приходить в один момент. Ми всі найкращі, дівчата".
Видео дня
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик зізналася, скільки разів раніше закохувалася з першого погляду.
- Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм мав почуття до українки під час зйомок у її кліпі на пісню "Я люблю його".
Співачка заговорила про правду та викликала бурхливу реакцію мережі.