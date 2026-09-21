Сын Скрипки резко ответил на критику своей демобилизации из войска

Сын украинского певца Олега Скрипки, 21-летний Роман, ответил на обвинения в уклонении от службы после критики в сети.

Юноша завершил службу в Вооруженных силах Украины. Парень добровольно пошел в армию еще до достижения мобилизационного возраста, подписал контракт и выполнял задачи в составе боевой бригады.

Сын Скрипки ответил на хейт

"А вы говорите, что нельзя уволиться со службы в ВСУ… В Украине можно всё. У сына Скрипки контракт подходит к концу", — написал один из пользователей сети.

Роман не стал молчать. По его словам, у него были законные основания для отсрочки.

"Я и есть тот самый "сын Скрипки", который был мобилизован, служил в боевой бригаде и выполнял непосредственно боевые задачи. Сейчас я демобилизовался и имею законное основание на отсрочку. А вот уклонист из Америки @snitskiy. Денис, к счастью, лучше знает, как проходит служба в ВСУ, и только и хочет, что нажиться на пиаре", — написал парень.

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Ранее Олег Скрипка рассказал, что его 21-летний сын Роман служил в ВСУ по контракту. По истечении срока контракта парень вернулся домой.

"Когда ты не в мобилизационном возрасте, подписываешь контракт и отслуживаешь срок, указанный в контракте, то имеешь право на демобилизацию и отсрочку, и это не зависит ни от отца, ни от связей", — сказал Роман.

Сын Скрипки ответил на хейт Фото: Threads

Более того, Роман Скрипка подчеркнул, что по истечении срока отсрочки планирует добровольно подписать новый контракт, чтобы вернуться на службу в Вооруженные силы Украины, не дожидаясь 25 лет.

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