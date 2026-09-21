Син Скрипки різко відповів на критику своєї демобілізації з війська

Син українського співака Олега Скрипки, 21-річний Роман, відповів на звинувачення в ухиленні від служби після критики в мережі.

Юнак завершив службу в Збройних силах України. Хлопець добровільно пішов до війська ще до настання мобілізаційного віку, підписав контракт та виконував завдання у складі бойової бригади.

Син Скрипки відповів на хейт

"А ви кажете, що не можна звільнитися зі служби у ЗСУ… Все можна в Україні. У сина Скрипки контракт добігає кінця", — написав один з користувачів мережі.

Роман не став мовчати. За його словами, він мав законну підставу на відстрочку.

"Я і є той "син Скрипки", який мобілізувався, і служив у бойовій бригаді та виконував безпосередньо бойові задачі. Наразі демобілізувався і маю законну підставу на відстрочку. Зато ухилянт з Америки @snitskiy. Денис, на щастя, краще знає, як проходить служба у ЗСУ і тільки і бажає нажитись на піарі", — написав хлопець.

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Раніше Олег Скрипка розповів, що його 21-річний син Роман служив у ЗСУ за контрактом. Після завершення строку контракту хлопець повернувся додому.

"Коли ти не мобілізаційного віку підписуєш контракт і відслужуєш термін, який вказаний в контракті, то маєш право на демобілізацію та відстрочку, і це не справа в батьку чи у зв'язках", — казав Роман.

Син Скрипки відповів на хейт Фото: Threads

Ба більше, Роман Скрипка підкреслив, що після завершення терміну відстрочки планує добровільно підписати новий контракт для повернення до оборони України, не чекаючи 25 років.

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