Копия Роксоланы: интернет поразили фотографии самой юной наследницы Гюррем

Хасеки Гюррем-султан, более известная как Роксолана, является самой влиятельной женщиной в Османской империи. В сети стали вирусными фотографии её самой младшей наследницы по материнской линии. Девочку зовут Ханзаде Ватансевер Османоглу. Сейчас ей 13 лет.

Ханзаде Ватансевер Османоглу живет в Стамбуле и увлекается верховой ездой. Девочку назвали копией Роксоланы. Соответствующие кадры были опубликованы в Threads.

Как выглядит самая младшая наследница Роксоланы

Как стало известно, Ханзаде — потомок Роксоланы в 16-м поколении. Девочка родилась в 2013 году в Стамбуле. Её родители — Нильхан Османоглу и турецкий бизнесмен Мехмет Бехлюль Ватансевер.

Родители оберегают Ханзаде от посторонних глаз и крайне редко публикуют с ней фотографии в социальных сетях. Сейчас девочка учится в одной из частных школ Стамбула и занимается верховой ездой.

Ханзаде Ватансевер Османоглу Фото: Threads Ханзаде Ватансевер Османоглу Фото: Threads Ханзаде Ватансевер Османоглу Фото: Threads Ханзаде Ватансевер Османоглу Фото: Threads

Пользователи социальных сетей были поражены сходством Ханзаде с Роксоланой. Рыжие волосы и некоторые черты лица девочки напоминают то, как Гюррем описывается в различных источниках.

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"Ой, ну это же просто невероятно, что спустя столько веков родилась такая похожая пра…правнучка на свою пра…прабабушку";

"Хотя и нет подлинного изображения Роксоланы, но этот цвет волос в роду точно ниоткуда взяться не мог. Уверена, что именно такое редкое золото было и у султаны".

Мнения пользователей сети Фото: Threads Мнения пользователей сети Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стали известны подробности жизни Роксоланы, покорившей сердце султана. Одна из самых влиятельных женщин в истории Османской империи скончалась 15 апреля 1558 года в Стамбуле.

Елена Заикар, которая занимается подбором туров для путешественников, показала знаменитый турецкий дворец Топкапы. Туда в свое время попала украинка Анастасия Лисовская, более известная как Роксолана.

Кроме того, известная турецкая актриса Мерьем Узерли, покорившая сердца миллионов украинцев благодаря роли Гюррем-султан, публично призналась в любви к России и её столице.