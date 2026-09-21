Копія Роксолани: мережу вразили фото наймолодшої спадкоємиці Гюррем

Хасекі Гюррем-султан, більш відома як Роксолана, є найвпливовішою жінкою в Османській імперії. У мережі завірусилися фото її наймолодшої спадкоємиці по материнській лінії. Дівчинку звати Ханзаде Ватансевер Османоглу. Зараз їй 13 років.

Ханзаде Ватансевер Османоглу живе у Стамбулі та захоплюється верховою їздою. Дівчинку назвали копією Роксолани. Відповідні кадри оприлюднили у Threads.

Як виглядає наймолодша спадкоємиця Роксолани

Як стало відомо, Ханзаде — нащадок Роксолани у 16-поколінні. Дівчинка народилась у 2013 році у Стамбулі. Її батьки — Нільхан Османоглу та турецький бізнесмен Мехмет Бехлюль Ватансевер.

Батьки оберігають Ханзаде від публіки і вкрай рідко публікують з нею фотографії у соцмережах. Наразі дівчинка навчається в одній із приватних шкіл Стамбула і займається верховою їздою.

Ханзаде Ватансевер Османоглу Фото: Threads Ханзаде Ватансевер Османоглу Фото: Threads Ханзаде Ватансевер Османоглу Фото: Threads Ханзаде Ватансевер Османоглу Фото: Threads

Користувачі мереж захопились схожістю Ханзаде з Роксоланою. Руде волосся та певні риси обличчя дівчинки нагадують те, як описують Гюррем у різних джерелах.

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"Ой, ну це ж треба, що через стільки століть народилась настільки схожа пра…правнучка на свою пра…прабабусю";

"Хоча і справжнього зображення Роксолани немає, але цей колір волосся у роду точно нізвідки взятися не міг. Впевнена, що саме таке рідке золото було і у султани".

Думки користувачів мережі Фото: Threads Думки користувачів мережі Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Стали відомі подробиці життя Роксолани, яка підкорила серце султана. Одна з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії померла 15 квітня 1558 року в Стамбулі.

Олена Заікар, яка займається підбором турів для мандрівників, показала знаменитий турецький палац Топкапи. Туди свого часу потрапила українка Анастасія Лісовська, більш відома як Роксолана.

Крім цього, відома турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка здобула серця мільйонів українців завдяки ролі Гюррем Султан, публічно зізналася в любові до Росії та її столиці.