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Копія Роксолани: мережу вразили фото наймолодшої спадкоємиці Гюррем

Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу
Ханзаде Ватансевер Османоглу | Фото: Instagram

Хасекі Гюррем-султан, більш відома як Роксолана, є найвпливовішою жінкою в Османській імперії. У мережі завірусилися фото її наймолодшої спадкоємиці по материнській лінії. Дівчинку звати Ханзаде Ватансевер Османоглу. Зараз їй 13 років.

Ханзаде Ватансевер Османоглу живе у Стамбулі та захоплюється верховою їздою. Дівчинку назвали копією Роксолани. Відповідні кадри оприлюднили у Threads.

Як виглядає наймолодша спадкоємиця Роксолани

Як стало відомо, Ханзаде — нащадок Роксолани у 16-поколінні. Дівчинка народилась у 2013 році у Стамбулі. Її батьки — Нільхан Османоглу та турецький бізнесмен Мехмет Бехлюль Ватансевер.

Батьки оберігають Ханзаде від публіки і вкрай рідко публікують з нею фотографії у соцмережах. Наразі дівчинка навчається в одній із приватних шкіл Стамбула і займається верховою їздою.

Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу
Ханзаде Ватансевер Османоглу
Фото: Threads
Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу
Ханзаде Ватансевер Османоглу
Фото: Threads
Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу
Ханзаде Ватансевер Османоглу
Фото: Threads
Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу
Ханзаде Ватансевер Османоглу
Фото: Threads
Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу
Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу
Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу
Як виглядає Ханзаде Ватансевер Османоглу

Користувачі мереж захопились схожістю Ханзаде з Роксоланою. Руде волосся та певні риси обличчя дівчинки нагадують те, як описують Гюррем у різних джерелах.

Видео дня
  • "Ой, ну це ж треба, що через стільки століть народилась настільки схожа пра…правнучка на свою пра…прабабусю";
  • "Хоча і справжнього зображення Роксолани немає, але цей колір волосся у роду точно нізвідки взятися не міг. Впевнена, що саме таке рідке золото було і у султани".
Що відомо про онучку Роксолани
Думки користувачів мережі
Фото: Threads
Що відомо про онучку Роксолани
Думки користувачів мережі
Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім цього, відома турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка здобула серця мільйонів українців завдяки ролі Гюррем Султан, публічно зізналася в любові до Росії та її столиці.