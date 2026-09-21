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Известная украинская актриса родила первенца и раскрыла его имя (фото)

Беременная Мила Сивацкая
Мила Сивацкая | Фото: Instagram

Украинская актриса Мила Сивацкая недавно впервые стала мамой. Звезда родила дочь и поделилась трогательными фотографиями малышки.

Знаменитость не стала скрывать лицо девочки. К тому же она раскрыла имя дочери. Сивацкая поделилась личными подробностями в Instagram (mila_sivatskaya).

На милых снимках видно, как дочь актрисы сладко спит и улыбается во сне. Девочку назвали Зои.

"Добро пожаловать в этот мир, Зоя", — подписала фото Сивацкая.

Сивацкая впервые показала свою дочь
Дочь Сивацкой
Фото: Instagram
Сивацкая впервые показала свою дочь
Дочь Сивацкой
Фото: Instagram

Поклонники актрисы поздравили её с радостным событием в жизни и были в восторге от малышки. В частности, не удержалась от комментариев мама знаменитости, а также коллеги:

  • "Моя внучка Зои! Хитроватая улыбка, как у бабушки!"
  • "Зои, поздравляем с появлением в материальном мире! Ты космически чудесная девочка! Милая, пусть материнство приносит максимум кайфа!";
  • "Какое счастье! Поздравляем, Милочка!".
Видео дня
Сивацкая показала дочь
Реакция коллег Сивацкой
Фото: Instagram
Сивацкая показала дочь
Реакция мамы Сивацкой
Фото: Instagram

Мила Сивацкая в 2024 году вышла замуж за своего возлюбленного Сергея. Её супруг не появляется на публике. Известно, что он занимается бизнесом. Сейчас пара живёт в Испании, но актриса продолжает приезжать в Украину.

Интересно, что Мила очень редко выставляет свою личную жизнь напоказ. Она почти не раскрывает подробностей отношений с Сергеем и редко публикует их совместные фото.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинская блогерша Влада Роговенко сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь, хотя само событие сопровождалось экстремальными обстоятельствами.