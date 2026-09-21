Відома українська акторка народила первістка та розсекретила ім'я (фото)

Українська акторка Міла Сивацька нещодавно вперше стала мамою. Зірка народила донечку і показала щемливі фото малечі.

Знаменитість не стала приховувати обличчя дівчинки. До того ж вона розсекретила ім’я доньки. Особистим Сивацька поділилась в Instagram (mila_sivatskaya).

На милих кадрах видно, як донечка акторки солодко спить і посміхається уві сні. Дівчинку назвали Зої.

"Ласкаво просимо у світ, Зої", — підписала фото Сивацька.

Донька Сивацької Фото: Instagram Донька Сивацької Фото: Instagram

Шанувальники акторки привітали її з радісною подією у житті та залишились в захваті від малечі. Зокрема, від коментарів не втрималась мама знаменитості, а також колеги:

"Моя внуця Зої! Хитра посмішка, як у бабки!"

"Зої, вітаємо із проявленням у матеріальному світі! Ти космічно чудова дівчинка! Міло, хай материнство приносить максимум кайфу!";

"Яке щастя! Вітаємо, Мілочко!".

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Реакція колег Сивацької Фото: Instagram Реакція мами Сивацької Фото: Instagram

Міла Сивацька у 2024 році вийшла заміж за коханого Сергія. Чоловік ховається від публіки. Відомо, що він займається бізнесом. Наразі пара живе в Іспанії, але акторка продовжує приїжджати в Україну.

Цікаво, що Міла дуже рідко виставляє особисте життя на показ. Подробиці стосунків із Сергієм вона майже не розкриває і нечасто публікує їхні спільні фото.

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