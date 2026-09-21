Российский певец сорвался и упал с троса во время концерта (видео)

Российский певец Дмитрий Бикбаев упал с высоты во время первого крупного сольного концерта группы "БиС" после их воссоединения, который состоялся 19 сентября 2026 года в Москве.

Во время исполнения песни "Двухполярный мир" певец должен был выполнить трюк — пролететь над залом, держась за трос. Однако рука артиста соскользнула с петли, и он сорвался с трёхметровой высоты, упав прямо в толпу зрителей.

Бикбаев упал с троса

Несмотря на инцидент, россиянин быстро поднялся, вернулся на сцену и доиграл шоу до конца. А падение не обошлось без последствий: сразу после завершения концерта певца увезла скорая помощь, поскольку из-за сильной боли он уже не мог самостоятельно передвигаться.

По словам коллег, во время падения Дмитрий сильно повредил ногу, и сейчас ему требуется лечение. Певцу провели обследование: осмотр и УЗИ показали, что внутренних повреждений органов нет. Рентген также показал, что переломов нет.

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"Очень сильный удар. По рекомендации врачей нужно наложить бандаж", — сообщила команда Бикбаева.

Коллектив, по-видимому, планирует провести "серьёзный разговор" с людьми, отвечавшими за технику и тросы.

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