У путинистки Лолиты во время концерта случилась истерика из-за атаки БПЛА (видео)

Российская певица Лолита Милявская была вынуждена несколько раз прерывать своё выступление в Сочи из-за угрозы атак беспилотников.

Находясь на сцене, артистка не сдерживала эмоций и резко выражала своё возмущение прямо в микрофон.

Как сообщают российские Telegram-каналы, концерт певицы оказался под угрозой срыва из-за постоянных предупреждений об угрозе с воздуха.

Во время очередной паузы в выступлении Милявская открыто проявила раздражение, обратившись к зрителям со словами: "Твою **ть, б**ть, как они с***али".

Другие российские артисты тоже жаловались на нападки

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Атака украинских беспилотников едва не сорвала концерт путиниста Филиппа Киркорова в российском Сочи. Испуганный артист пожаловался на обстрел и записал слезное обращение к своим поклонникам.

Филипп Киркоров устроил истерику и планировал отменить свой концерт в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом на условиях анонимности рассказал мужчина, который занимался приемом и размещением команды артиста.

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Кроме того, российский певец Григорий Лепс, известный как сторонник диктатора Владимира Путина и войны против Украины, столкнулся с последствиями агрессии РФ в оккупированном Крыму. Путинист Лепс был вынужден отменить ряд своих концертов в Феодосии и Ялте, которые должны были состояться этим летом, и перенести их на следующий год.