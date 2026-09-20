У путіністки Лоліти сталася істерика під час концерту через атаку БПЛА (відео)

Російська співачка Лоліта Мілявська була змушена кілька разів переривати свій виступ у Сочі через загрозу атак безпілотників.

Перебуваючи на сцені, артистка не стримувала емоцій і жорстко висловлювала своє обурення прямо в мікрофон.

Як повідомляють російські Telegram-канали, концерт співачки опинився під загрозою зриву через постійні сповіщення про повітряну небезпеку.

Під час чергової паузи у виступі Мілявська відкрито продемонструвала роздратування, звернувшись до глядачів зі словами: "Твою **ть, б**ть, як вони з***али".

Інші російські артисти теж скаржились на атаки

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Атака українських безпілотників ледь не зірвала концерт путініста Філіпа Кіркорова у російському Сочі. Наляканий артист поскаржився на обстріл і записав слізне звернення до своїх прихильників.

Філіп Кіркоров влаштував істерику та планував скасувати свій концерт в Анапі через загрозу атаки безпілотників. Про це на умовах анонімності розповів чоловік, який займався прийомом і розміщенням команди артиста.

Видео дня

Крім того, російський співак Григорій Лепс, який є відомим прихильником диктатора Володимира Путіна і війни проти України, зіштовхнувся з наслідками агресії РФ в окупованому Криму. Путініст Лепс був змушений скасувати низку своїх концертів у Феодосії та Ялті, які мали відбутися цього літа, і перенести їх на наступний рік.