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У путіністки Лоліти сталася істерика під час концерту через атаку БПЛА (відео)

Лоліта Мілявська емоційно виразилась на концерті в сочі через атаку
Співачка Лоліта Мілявська | Фото: Instagram

Російська співачка Лоліта Мілявська була змушена кілька разів переривати свій виступ у Сочі через загрозу атак безпілотників.

Перебуваючи на сцені, артистка не стримувала емоцій і жорстко висловлювала своє обурення прямо в мікрофон.

Як повідомляють російські Telegram-канали, концерт співачки опинився під загрозою зриву через постійні сповіщення про повітряну небезпеку.

Під час чергової паузи у виступі Мілявська відкрито продемонструвала роздратування, звернувшись до глядачів зі словами: "Твою **ть, б**ть, як вони з***али".

Інші російські артисти теж скаржились на атаки

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, російський співак Григорій Лепс, який є відомим прихильником диктатора Володимира Путіна і війни проти України, зіштовхнувся з наслідками агресії РФ в окупованому Криму. Путініст Лепс був змушений скасувати низку своїх концертів у Феодосії та Ялті, які мали відбутися цього літа, і перенести їх на наступний рік.