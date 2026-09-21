Російський співак зірвався і впав з троса під час концерту (відео)

Російський співак Дмитро Бікбаєв упав з висоти під час першого великого сольного концерту гурту "БиС" після їхнього воззʼєднання, який відбувся 19 вересня 2026 року в Москві.

Під час виконання пісні "Двухполярный мир" співак мав виконати трюк — пролетіти над залом, тримаючись за трос. Однак рука артиста зісковзнула з петлі, і він зірвався з триметрової висоти, упавши прямо в натовп глядачів.

Бікбаєв впав з тросу

Попри інцидент, росіянин швидко піднявся, повернувся на сцену та відпрацював шоу до кінця. А падіння не минулося без наслідків: одразу після завершення концерту співака забрала швидка допомога, оскільки через сильний біль він уже не міг самостійно пересуватися.

За словами колег, під час падіння Дмитро сильно пошкодив ногу і зараз йому потрібне лікування. Співаку зробили обстеження: огляд та УЗД показали, що немає внутрішніх пошкоджень органів. Рентген також показав, що переломів немає.

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"Дуже сильний удар. За рекомендацією лікарів потрібно робити бандаж", —повідомила команда Бікбаєва.

Колектив начебто планує провести "серйозну розмову" з людьми, які відповідали за техніку та троси.

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