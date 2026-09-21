Жена-украинка Стаса Михайлова заявила о разводе и раскритиковала его внешность (фото)

Жена российского певца Стаса Михайлова — Инна — публично заявила о разводе с мужем. Пара прожила в браке почти 20 лет. Интересно, что женщина — уроженка Украины.

Инна опубликовала в Instagram-stories (inamikhaylova) фото Михайлова и назвала его "человеком-фейком". Подробности и причину расставания пара пока не раскрывает.

Стас Михайлов разводится с женой

Так, Инна опубликовала фото певца и подписала его: "Человек-фейк". После этого она показала их совместный снимок и заявила:

"Мы больше не вместе. Я не имею никакого отношения к его нынешнему имиджу и внешнему виду. Это правда!".

Инна разводится со Стасом Михайловым Фото: Instagram Инна разводится со Стасом Михайловым Фото: Instagram

Причину развода женщина не назвала. Известно, что со Инной Михайловой (Пономаревой) Стас познакомился в 2006 году. Тогда у неё уже было двое детей от предыдущего брака — Андрей и Ева.

В 2009 году у певца и Инны родилась дочь Иванна, а в 2012-м — Мария. Пара официально поженилась в 2011 году.

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Всего у Михайлова шестеро детей от разных браков: Никита и Дарья — от первого брака, Андрей и Ева — дети Инны, Иванна и Мария — общие дочери Стаса и Инны.

Интересно, что Инна Михайлова родом из Кропивницкого, по происхождению украинка.

Кстати, Стас Михайлов открыто поддерживает войну России в Украине. Он заявлял, что РФ якобы не воюет с нашим государством, и призывал поддерживать Владимира Путина. Более того, в 2024 году певец был доверенным лицом российского президента на выборах. В 2022 году артиста включили в санкционный список Украины.

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