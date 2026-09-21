Дружина-українка Стаса Михайлова заявила про розлучення і розкритикувала його зовнішність (фото)

Дружина російського співака Стаса Михайлова – Інна – публічно заявила про розлучення з чоловіком. Пара була у шлюбі майже 20 років. Цікаво, що жінка – уродженка України.

Інна оприлюднила в Instagram-stories (inamikhaylova) фото Михайлова і назвала його "людиною-фейком". Подробиці та причину розставання пара поки не розкриває.

Стас Михайлов розлучається з дружиною

Так, Інна опублікувала фото співака і підписала його: "Людина-фейк". Після цього вона показала їхній спільний кадр і заявила:

"Ми більше не разом. Я не маю відношення до його теперішнього образу і зовнішнього вигляду. Це правда!".

Інна розлучається зі Стасом Михайловим Фото: Instagram Інна розлучається зі Стасом Михайловим Фото: Instagram

Причину розлучення жінка не назвала. Відомо, що з Інною Михайловою (Пономарьовою) Стас познайомився у 2006 році. Тоді вона вже мала двох дітей від попереднього шлюбу – Андрія та Єву.

У 2009 році у співака та Інни народилася донька Іванна, а в 2012-му — Марія. Пара офіційно одружилася у 2011 році.

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Загалом у Михайлова шестеро дітей від різних шлюбів: Микита та Дар’я – від першого шлюбу, Андрій та Єва — діти Інни, Іванна та Марія — спільні доньки Стаса та Інни.

Цікаво, що Інна Михайлова родом із Кропивницького, українка за походженням.

До речі, Стас Михайлов відкрито підтримує війну Росії в Україні. Він заявляв, що РФ нібито не воює з нашою державою, та закликав підтримувати Володимира Путіна. Ба більше, у 2024-му співак був довіреною особою російського президента на виборах. У 2022 році артиста внесли до санкційного списку України.

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