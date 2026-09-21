Дружина-українка Стаса Михайлова заявила про розлучення і розкритикувала його зовнішність (фото)
Дружина російського співака Стаса Михайлова – Інна – публічно заявила про розлучення з чоловіком. Пара була у шлюбі майже 20 років. Цікаво, що жінка – уродженка України.
Інна оприлюднила в Instagram-stories (inamikhaylova) фото Михайлова і назвала його "людиною-фейком". Подробиці та причину розставання пара поки не розкриває.
Стас Михайлов розлучається з дружиною
Так, Інна опублікувала фото співака і підписала його: "Людина-фейк". Після цього вона показала їхній спільний кадр і заявила:
"Ми більше не разом. Я не маю відношення до його теперішнього образу і зовнішнього вигляду. Це правда!".
Причину розлучення жінка не назвала. Відомо, що з Інною Михайловою (Пономарьовою) Стас познайомився у 2006 році. Тоді вона вже мала двох дітей від попереднього шлюбу – Андрія та Єву.
У 2009 році у співака та Інни народилася донька Іванна, а в 2012-му — Марія. Пара офіційно одружилася у 2011 році.
Загалом у Михайлова шестеро дітей від різних шлюбів: Микита та Дар’я – від першого шлюбу, Андрій та Єва — діти Інни, Іванна та Марія — спільні доньки Стаса та Інни.
Цікаво, що Інна Михайлова родом із Кропивницького, українка за походженням.
До речі, Стас Михайлов відкрито підтримує війну Росії в Україні. Він заявляв, що РФ нібито не воює з нашою державою, та закликав підтримувати Володимира Путіна. Ба більше, у 2024-му співак був довіреною особою російського президента на виборах. У 2022 році артиста внесли до санкційного списку України.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Російський олігарх Алішер Усманов розлучається з Іриною Вінер після 30 років шлюбу. Усманов перебуває під санкціями, а його майно заарештовують у всьому світі, його статки оцінювалися в 11 мільярдів доларів.
- Українська інфлюенсерка Христина Світла оголосила підписникам про розлучення з чоловіком. В Instagram вона зізналася, що переживає один із найскладніших періодів у житті.
Крім того, українська акторка Таїсія Хвостова вперше відверто назвала реальну причину розлучення з чоловіком Ярославом Шахторіним. Пара разом прожила 9 років.