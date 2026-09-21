Хвостова вперше назвала справжню причину розлучення з Ярославом Шахторіним

Українська акторка вперше відверто назвала реальну причину розлучення з чоловіком Ярославом Шахторіним. Пара разом прожила 9 років. Вони розірвали стосунки влітку цього року.

Таїсія Хвостова зізналась, що насправді розійшлась з Шахторіним ще навесні цього року. Парі стало складно бути разом і в них почались проблеми у стосунках. Про це знаменитість розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк.

За словами акторки, в неї не вистачало ресурсу, щоб підтримувати стосунки. У пари було багато роботи і внаслідок цього шлюб став виснажливим — у них з’явилось багато сварок.

"Ми прожили 9 років. Ми разом зростали, ставали сильнішими, десь слабшими, допомагали одне одному. Однак в якийсь момент нам стало складно разом. Ярославу не вистачало певних речей, які я на той момент втомилась йому давати, бо в мене не було вже внутрішнього ресурсу. Я почала сперечатись, говорити, що зі мною так не можна, почала відстоювати свої кордони. Він казав, щоб вдома цього не робила. Мабуть, ми з цим не впоралися. У нас почалося дуже багато сварок, багато роботи і це виснажує", — зізналася Хвостова.

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Акторка вважає, що у розлученні винні обидва. Однак свої помилки зірка усвідомлює, але переконана, що не треба було підлаштовуватись під чоловіка.

"Я бачу і свої помилки, і його. Визнавати свої помилки для Ярослава складно. Мені легше було підлаштуватися. Знову ж таки, це не його вина, бо я це дозволила, почала підлаштовувати себе", — зазначила Хвостова.

Артистка наголосила, що рішення про розлучення було спільним. Однак перший крок зробив саме Ярослав.

"Як на мене, це було спільне рішення, але, звісно, складне. Дев’ять років, стільки моментів, стільки прожито. Важке рішення, але Ярослав дуже швидко це зробив", — додала акторка.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Таїсія Хвостова після розлучення з колегою по цеху Ярославом Шахторіним чесно зізналася, що переживала складний період у житті за останній рік. Акторка зізналася, що довго намагалася не показувати свої переживання і вдавала, що все добре.

Українські співаки Володимир Дантес та Надя Дорофєєва розлучились у 2022 році. Після розриву стосунків пара не спілкувалась. Однак нещодавно зірки зустрілися на шоу, куди Надю запросили гостею, а Володимира – ведучим.

Крім цього, українська акторка та блогерка Вікторія Маремуха нещодавно розлучилась зі своїм чоловіком, французом Луї Беллє. Знаменитість заявляла, що не хоче стосунків, але кохання перемогло і в зірки вже з’явився новий обранець.