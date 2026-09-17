Вікторія Маремуха закрутила новий роман: що відомо про її обранця

Українська акторка, модель та блогерка Вікторія Маремуха нещодавно розлучилась зі своїм чоловіком, французом Луї Беллє. Знаменитість заявляла, що не хоче стосунків, але кохання перемогло і в зірки вже з’явився новий обранець.

Бойфренд Вікторії Маремухи зі сфери кіно. Про це вона повідомила в інтерв’ю "Люкс ФМ".

Що відомо про нового коханого Маремухи

За словами блогерки, ще зовсім нещодавно вона не бачила біля себе пару серед представників кіноіндустрії. Зараз же зірка зустрічається з чоловіком з цієї сфери.

Маремуха зазначила, що між ними поки нема серйозних стосунків. Вони разом просто весело проводять час.

"Він насмішить до сліз, і мені це дуже подобається", – поділилась акторка.

Журналісти припустили, що загадковим обранцем знаменитості може бути Олексій Комаровський, з яким вона часто з’являється на публіці. Однак Маремуха заперечила цю інформацію.

"Ні, це не режисер. Усе, це досить", — додала вона.

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Особисте життя Маремухи

Блогерка довгий час перебувала у стосунках із французьким бізнесменом Луї Беллє. Вони одружилися у 2021 році. У вересні 2022 року у пари народився син Лука.

Цікаво, що подружжя мало відкриті стосунки – в обох були інтимні зв’язки з іншими людьми.

У 2026 році Маремуха заявила про розлучення з Луї. Однак пара підтримує спілкування та виховує разом сина.

Колишній чоловік Маремухи Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вікторія Маремуха вперше розповіла про причини розлучення після 5 років шлюбу та 10 років стосунків з чоловіком-французом Луї. Вона назвала головну причину, чому пара розійшлась.

Також блогерка зважилася на пластичну операцію і показала шанувальникам перші зміни. Зірка пройшла процедуру ліпоскульптурування, щоб скоригувати форму підборіддя та нижньої частини обличчя.

Крім цього, фітнес-тренерка Аніта Луценко вперше показала свого нового коханого. На нових фото пара позувала на тлі Києва.