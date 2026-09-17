Виктория Маремуха завела новый роман: что известно о ее избраннике

Украинская актриса, модель и блогер Виктория Маремуха недавно рассталась со своим мужем, французом Луи Белье. Знаменитость заявляла, что не хочет отношений, но любовь взяла верх, и у звезды уже появился новый избранник.

Парень Виктории Маремухи работает в киноиндустрии. Об этом она рассказала в интервью "Люкс ФМ".

Что известно о новом возлюбленном Маремухи

По словам блогерши, ещё совсем недавно она не видела рядом с собой ни одной пары из числа представителей киноиндустрии. Сейчас же звезда встречается с мужчиной из этой сферы.

Маремуха отметила, что между ними пока нет серьезных отношений. Они просто весело проводят время вместе.

"Он рассмешит до слёз, и мне это очень нравится", — поделилась актриса.

Журналисты предположили, что загадочным избранником знаменитости может быть Алексей Комаровский, с которым она часто появляется на публике. Однако Маремуха опровергла эту информацию.

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"Нет, это не режиссёр. Всё, хватит", — добавила она.

Личная жизнь Маремухи

Блогерша долгое время встречалась с французским бизнесменом Луи Белье. Они поженились в 2021 году. В сентябре 2022 года у пары родился сын Лука.

Интересно, что у супругов были открытые отношения — у обоих были интимные связи с другими людьми.

В 2026 году Маремуха объявила о разводе с Луи. Однако пара поддерживает отношения и вместе воспитывает сына.

Бывший муж Маремухи Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктория Маремуха впервые рассказала о причинах развода после 5 лет брака и 10 лет отношений с мужем-французом Луи. Она назвала главную причину, по которой пара рассталась.

Также блогерша решилась на пластическую операцию и показала поклонникам первые изменения. Звезда прошла процедуру липоскульптурирования, чтобы скорректировать форму подбородка и нижней части лица.

Кроме того, фитнес-тренер Анита Луценко впервые показала своего нового возлюбленного. На новых фото пара позировала на фоне Киева.