Хвостова впервые назвала настоящую причину развода с Ярославом Шахториным

Украинская актриса впервые откровенно назвала истинную причину развода с мужем Ярославом Шахториным. Пара прожила вместе 9 лет. Они расстались летом этого года.

Таисия Хвостова призналась, что на самом деле рассталась с Шахториным ещё весной этого года. Паре стало сложно быть вместе, и у них начались проблемы в отношениях. Об этом знаменитость рассказала в интервью Алине Доротюк.

По словам актрисы, у неё не хватало сил, чтобы поддерживать отношения. У пары было много работы, и в результате брак стал изнурительным — у них стало много ссор.

"Мы прожили 9 лет. Мы вместе росли, становились сильнее, а в чем-то — слабее, помогали друг другу. Однако в какой-то момент нам стало сложно жить вместе. Ярославу не хватало определенных вещей, которые я к тому моменту устала ему давать, потому что у меня уже не было внутренних ресурсов. Я начала спорить, говорить, что со мной так нельзя, начала отстаивать свои границы. Он просил, чтобы я не делала этого дома. Видимо, мы с этим не справились. У нас началось очень много ссор, много работы, и это изматывает", — призналась Хвостова.

Видео дня

Актриса считает, что в разводе виноваты оба. Однако звезда осознает свои ошибки, но убеждена, что не стоило подстраиваться под мужа.

"Я вижу и свои ошибки, и его. Ярославу сложно признавать свои ошибки. Мне было легче подстроиться. Опять же, это не его вина, потому что я это допустила, начала подстраиваться под него", — отметила Хвостова.

Артистка подчеркнула, что решение о разводе было обоюдным. Однако первый шаг сделал именно Ярослав.

"На мой взгляд, это было совместное решение, но, конечно, непростое. Девять лет — столько моментов, столько прожитого. Тяжелое решение, но Ярослав очень быстро его принял", — добавила актриса.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Таисия Хвостова после развода с коллегой по цеху Ярославом Шахториным честно призналась, что за последний год переживала сложный период в жизни. Актриса призналась, что долго пыталась не показывать свои переживания и делала вид, что всё в порядке.

Украинские певцы Владимир Дантес и Надя Дорофеева расстались в 2022 году. После разрыва отношений пара не общалась. Однако недавно звёзды встретились на шоу, куда Надю пригласили в качестве гостьи, а Владимира — в качестве ведущего.

Кроме того, украинская актриса и блогер Виктория Маремуха недавно рассталась со своим мужем, французом Луи Белье. Знаменитость заявляла, что не хочет отношений, но любовь взяла верх, и у звезды уже появился новый избранник.