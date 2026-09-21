Девушка поразила всех, похудев на 45 килограммов: фото до и после

Сеть поразила невероятная история преображения девушки, которой удалось сбросить 45 килограммов благодаря дисциплине и работе над собой. Своим опытом и результатами годичного пути она поделилась в соцсетях, вдохновив тысячи пользователей.

По словам блогерши в TikTok с ником @wieiad, её начальный вес составлял 95 килограммов. Однако благодаря регулярным тренировкам, бегу, самоконтролю и постепенному изменению повседневных привычек ей удалось достичь впечатляющего результата и кардинально изменить внешний вид.

Фото девушки до похудения Фото: TikTok

"Путь длиной в год. Было тяжело, но благодаря дисциплине мы тренируем и свой характер. Я похудела на 45 кг, но потом набрала обратно 5 кг — 54–55 кг — это мой комфортный вес, при котором я планирую оставаться и в дальнейшем", — рассказала она.

Девушка подчеркивает, что главный секрет успеха заключается не в жестких ограничениях, а в системности, регулярности и хладнокровии. Своим примером она доказывает, что взвешенный подход к собственному здоровью и телу способен дать потрясающие результаты.

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Фото девушки после похудения Фото: TikTok

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