Дівчина вразила схудненням на 45 кілограмів: фото до і після
Мережу вразила неймовірна історія перевтілення дівчини, якій вдалося скинути 45 кілограмів завдяки дисципліні та роботі над собою. Своїм досвідом і результатами шляху довжиною у рік вона поділилася в соцмережах, надихнувши тисячі користувачів.
За словами блогерки в TikTok з ніком @wieiad, її початкова вага становила 95 кілограмів. Проте завдяки регулярним тренуванням, бігу, самоконтролю та поступовій зміні щоденних звичок їй вдалося досягти вражаючого результату та кардинально змінити зовнішній вигляд.
"Шлях довжиною у рік. Було важко, але з дисципліною ми тренуємо і свій характер. Я схудла на 45 кг, але потім назад повернула 5 кг — 54–55 кг це моя комфортна вага, у якій я планую залишитися і надалі", — розповіла вона.
Дівчина наголошує, що головний секрет успіху полягає не в жорстких обмеженнях, а в системності, регулярності та холодній голові. Своїм прикладом вона доводить, що зважений підхід до власного здоров’я та тіла здатний дати приголомшливі результати.
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