Дівчина вразила схудненням на 45 кілограмів: фото до і після

Мережу вразила неймовірна історія перевтілення дівчини, якій вдалося скинути 45 кілограмів завдяки дисципліні та роботі над собою. Своїм досвідом і результатами шляху довжиною у рік вона поділилася в соцмережах, надихнувши тисячі користувачів.

За словами блогерки в TikTok з ніком @wieiad, її початкова вага становила 95 кілограмів. Проте завдяки регулярним тренуванням, бігу, самоконтролю та поступовій зміні щоденних звичок їй вдалося досягти вражаючого результату та кардинально змінити зовнішній вигляд.

Фото дівчини до схуднення Фото: TikTok

"Шлях довжиною у рік. Було важко, але з дисципліною ми тренуємо і свій характер. Я схудла на 45 кг, але потім назад повернула 5 кг — 54–55 кг це моя комфортна вага, у якій я планую залишитися і надалі", — розповіла вона.

Дівчина наголошує, що головний секрет успіху полягає не в жорстких обмеженнях, а в системності, регулярності та холодній голові. Своїм прикладом вона доводить, що зважений підхід до власного здоров’я та тіла здатний дати приголомшливі результати.

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Фото дівчини після схуднення Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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