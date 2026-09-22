Могила Марины Поплавской, погибшей в ДТП, поразила известного режиссера (фото)

Украинский режиссёр, писатель и волонтёр Руслан Горовой посетил могилу актрисы "Дизель-шоу" Марины Поплавской, погибшей в ДТП в 2018 году.

В соцсетях он опубликовал фото с места захоронения и поделился трогательным воспоминанием о подруге, с которой его связывала не только дружба, но и совместная волонтерская деятельность. Фокус обратил внимание на его пост.

Горовой приехал на могилу актрисы и сфотографировался на фоне её гранитного надгробия. Под фотографией он поделился впечатлениями и воспоминаниями, обращаясь к Марине так, словно она могла его услышать.

Могила Марины Поплавской Фото: Instagram

"Привет, солнышко. Я всё-таки доехал. Сегодня было солнечно. Видно, что у тебя кто-то недавно был. Люди любили и любят тебя. Сколько бы я ни прожил, я буду помнить тебя и твоего "охотника за утками", изображенного на крыше девятиэтажки на Борщаговке", — написал режиссер.

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Дружба, скрепленная волонтерством

Руслана Горового и Марину Поплавскую связывала не просто дружеская симпатия — актриса активно участвовала в его волонтерских инициативах и регулярно перечисляла средства на благотворительные проекты, которыми он руководил.

За могилой Марины Поплавской ухаживают Фото: TikTok За могилой Марины Поплавской ухаживают Фото: TikTok

Именно ему Марина позвонила накануне трагедии в октябре 2018 года. Находясь тогда во Львове, она перечислила деньги на волонтерскую помощь и попросила передать ещё 200 гривен для его домашней кошки — животного, к которому актриса испытывала особую привязанность. Друзья договорились позвонить друг другу, как только Поплавская вернётся в Киев, но утром произошло роковое ДТП, которое оборвало её жизнь.

Несмотря на годы, прошедшие с момента трагедии, режиссёр продолжает хранить тёплые воспоминания о подруге.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

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Участник "Дизель-шоу" Олег Иваница, который был мобилизован с первых дней полномасштабного вторжения, рассказал, где именно сейчас несет службу.

Кроме того, звезда шоу Яна Глущенко всего через месяц после рождения сына решилась сменить ему имя.