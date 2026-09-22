Могила Марини Поплавської, яка загинула в ДТП, вразила відомого режисера (фото)

Український режисер, письменник і волонтер Руслан Горовий побував на могилі акторки "Дизель Шоу" Марини Поплавської, яка загинула в ДТП у 2018 році.

У соцмережах він опублікував фото з місця поховання та поділився зворушливим спогадом про подругу, з якою його пов'язувала не лише дружба, а й спільна волонтерська справа. Фокус звернув увагу на його допис.

Горовий приїхав на могилу акторки й зробив фото на тлі її гранітного надгробка. Під світлиною він поділився враженнями та спогадами, звертаючись до Марини так, ніби вона могла його почути.

Могила Марини Поплавської Фото: Instagram

"Привіт, сонечко. Я таки доїхав. Сьогодні було сонячно. Видно, що в тебе хтось недавно був. Люди любили і люблять тебе. Я скільки житиму памʼятатиму тебе і твого "мисливця на качок", показаного на даху девʼятиповерхівки на Борщагівці", — написав режисер.

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Дружба, скріплена волонтерством

Руслана Горового і Марину Поплавську пов'язувала не просто приятельська симпатія — акторка була активною учасницею його волонтерських ініціатив і регулярно перераховувала кошти на благодійні проєкти, які він курував.

Могилу Марини Поплавської доглядають Фото: TikTok Могилу Марини Поплавської доглядають Фото: TikTok

Саме йому Марина зателефонувала напередодні трагедії у жовтні 2018 року. Перебуваючи тоді у Львові, вона переказала гроші на волонтерську допомогу й попросила передати ще 200 гривень для його домашньої кішки — тваринку, до якої акторка мала особливу прихильність. Друзі домовилися зідзвонитися, щойно Поплавська повернеться до Києва, але вранці сталася фатальна автомобільна аварія, що обірвала її життя.

Попри роки, що минули від трагедії, режисер продовжує берегти теплі спогади про подругу.

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