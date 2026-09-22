"Света, я люблю тебя": Барских вспомнил скандальный перформанс, посвященный Лободе (видео)

Украинский певец Макс Барских вернулся во времена "Фабрики звёзд". Он вспомнил скандальный перформанс, который тогда был посвящён Светлане Лободе.

Во время выступления певца в Харькове поклонники подарили ему старый постер со времён "Фабрики звёзд". Знаменитость с теплотой и улыбкой вспомнил тот период, когда его карьера только начиналась. Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

Так, увидев свою фотографию на плакате, Барских посмеялся над тем, каким худым он тогда был.

"Чёрт-любовь… Мне тут вроде бы 18… Слушай, ну вроде бы ничего такой, правда, тощий", — пошутил певец.

Затем артист добавил: "Света, я люблю тебя", и оставил автограф на постере.

Отметим, что во время выступления на "Фабрике звёзд-2" в 2008 году Барских прямо со сцены воскликнул в адрес Лободи: "Я люблю тебя, Света!". После этого он нанёс себе порезы на запястье. Из-за этого его участие в шоу закончилось.

Видео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Макс Барских ответил на вопрос поклонницы о романе со Светланой Лободой. В сети распространилось видео, на котором жительница Ахтырки прямо спросила артиста об этом на концерте.

Также певец и режиссер Алан Бадоев иронично отреагировали на слухи о своем якобы романе, которые недавно подогрела психолог Наталья Холоденко. Творческий дуэт после нескольких дней активных обсуждений в сети об их "отношениях" креативно обыграл эту историю.

Кроме того, Макс Барских собрал на своём концерте в столичном Дворце спорта немало слушателей, среди которых оказалось много мужчин. Именно присутствие большого количества мужчин на его концерте подтолкнуло певца к шутке о мобилизации.