"Свєта, я люблю тебе": Барських згадав скандальний перформанс, присвячений Лободі (відео)
Український співак Макс Барських повернувся у часи «Фабрики зірок». Він згадав скандальний перформанс, який тоді був присвячений Світлані Лободі.
Під час виступу співака у Харкові шанувальники подарували йому старий постер з часів "Фабрики зірок". Знаменитість з теплотою і сміхом згадав той період, коли його кар’єра тільки починалась. Відповідне відео оприлюднили у TikTok.
Так, побачивши своє фото на постері, Барських посміявся з того, який він тоді був худорлявий.
"С*ка-любов… Мені тут 18 наче… Слухай, ну наче нічого такий, дрищ правда", — пожартував співак.
Потім артист додав: "Свєта, я люблю тебе", і залишив автограф на постері.
Зазначимо, що під час виступу на "Фабриці зірок-2" у 2008 році Барських прямо зі сцени вигукнув Лободі: "Я люблю тебе, Свєта!". Після цього він наніс собі порізи на зап’ясті. Через це участь у шоу для нього завершилась.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Макс Барських відповів на запитання шанувальниці про роман зі Світланою Лободою. У мережі поширили ролик, на якому охтирчанка прямо запитала артиста про це на концерті.
- Також співак та режисер Алан Бадоєв іронічно відреагували на чутки про свій начебто роман, які нещодавно підігріла психологиня Наталя Холоденко. Творчий дует після кількох днів активних обговорень у мережі про їхні "стосунки" креативно обіграв цю історію.
Крім того, Макс Барських зібрав на своєму концерті у столичному Палаці спорту чимало слухачів, серед яких виявилося багато чоловіків. Саме присутність великої кількості чоловіків на його концерті підштовхнула співака до жарту про мобілізацію.