"Свєта, я люблю тебе": Барських згадав скандальний перформанс, присвячений Лободі (відео)

Український співак Макс Барських повернувся у часи «Фабрики зірок». Він згадав скандальний перформанс, який тоді був присвячений Світлані Лободі.

Під час виступу співака у Харкові шанувальники подарували йому старий постер з часів "Фабрики зірок". Знаменитість з теплотою і сміхом згадав той період, коли його кар’єра тільки починалась. Відповідне відео оприлюднили у TikTok.

Так, побачивши своє фото на постері, Барських посміявся з того, який він тоді був худорлявий.

"С*ка-любов… Мені тут 18 наче… Слухай, ну наче нічого такий, дрищ правда", — пожартував співак.

Потім артист додав: "Свєта, я люблю тебе", і залишив автограф на постері.

Зазначимо, що під час виступу на "Фабриці зірок-2" у 2008 році Барських прямо зі сцени вигукнув Лободі: "Я люблю тебе, Свєта!". Після цього він наніс собі порізи на зап’ясті. Через це участь у шоу для нього завершилась.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Макс Барських відповів на запитання шанувальниці про роман зі Світланою Лободою. У мережі поширили ролик, на якому охтирчанка прямо запитала артиста про це на концерті.

Також співак та режисер Алан Бадоєв іронічно відреагували на чутки про свій начебто роман, які нещодавно підігріла психологиня Наталя Холоденко. Творчий дует після кількох днів активних обговорень у мережі про їхні "стосунки" креативно обіграв цю історію.

Крім того, Макс Барських зібрав на своєму концерті у столичному Палаці спорту чимало слухачів, серед яких виявилося багато чоловіків. Саме присутність великої кількості чоловіків на його концерті підштовхнула співака до жарту про мобілізацію.