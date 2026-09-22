Военная служба и тайное рождение дочери: как сейчас живет звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча (фото)

Украинский актер Гарик Бирча, известный по роли в сериале "Виталька", после начала полномасштабной войны исчез с экранов. Знаменитость решила встать на защиту Родины. Сейчас он служит в рядах Вооруженных сил.

Артист крайне редко делится с поклонниками подробностями и фотографиями своей повседневной жизни и отношений. Как сейчас живёт Гарик Бирча и что известно о его личной жизни — читайте далее в материале Фокуса.

Начало карьеры

Сначала Гарик Бирча играл в КВН, а затем поступил на исторический факультет педагогического университета в Кропивницком. Впрочем, его хорошее чувство юмора привело его в местную команду КВН "Скифы", где он стал капитаном.

Вскоре Бирча переехал в Киев. В столице он выступал в лигах КВН и даже стал чемпионом Высшей украинской лиги КВН вместе с командой "Аляска".

После такого успеха юморист присоединился к Comedy Club UA.

Видео дня

Гарик Бирча в детстве Фото: Instagram

Пик популярности

Настоящий успех пришел к Гарику в 2012 году. Тогда его утвердили на главную роль в комедийном сериале "Виталька". Забавный и в то же время наивный образ принес Бирче большую популярность.

После этого знаменитость стали приглашать на роли в различные кинофильмы, среди которых — "Страна У", "Спасатели", "Вечеринка" и "Sotka". Также Бирча стал тренером "Лиги смеха".

Гарик Бирча в "Лиге смеха" Фото: Instagram Гарик Бирча в сериале "Виталька" Фото: Instagram

Служба в ВСУ

После начала полномасштабной войны Гарик Бирча исчез с экранов. Как оказалось, он ушёл служить в Вооружённые Силы Украины. Мужчина вступил в ряды территориальной обороны и защищал Киев и область, а впоследствии стал военнослужащим 210-го отдельного специального батальона. На сегодняшний день юморист служит в 210-м отдельном штурмовом полку.

Гарик Бирча служит в ВСУ Фото: Instagram Гарик Бирча служит в ВСУ Фото: Instagram

Личная жизнь

О личной жизни Бирчи мало что известно. Он тщательно скрывает свои отношения и имя своей жены. Однако, по его словам, возлюбленная часто посещала его выступления.

Интересно, что у юмориста есть дочь. Об этом Бирча сообщил в 2023 году. Однако когда она родилась и как её зовут — неизвестно.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Гарик Бирча делится в социальных сетях подробностями службы в ВСУ. Актер сразу после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину принял решение защищать Родину.

Также знаменитость впервые рассказал о службе в Вооружённых Силах Украины. Он сообщил, что его подразделение выполняет боевые задачи в Курской области и уничтожило более 50 оккупантов.

Кроме того, украинский певец Тамерлан с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Звезда добровольно присоединился к ТРО, однако впоследствии вступил в ряды ВСУ, в составе которых выполняет боевые задачи в войне против оккупантов.