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Военная служба и тайное рождение дочери: как сейчас живет звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча (фото)

Как выглядит Гарик Бирча
Гарик Бирча | Фото: Instagram

Украинский актер Гарик Бирча, известный по роли в сериале "Виталька", после начала полномасштабной войны исчез с экранов. Знаменитость решила встать на защиту Родины. Сейчас он служит в рядах Вооруженных сил.

Артист крайне редко делится с поклонниками подробностями и фотографиями своей повседневной жизни и отношений. Как сейчас живёт Гарик Бирча и что известно о его личной жизни — читайте далее в материале Фокуса.

Начало карьеры

Сначала Гарик Бирча играл в КВН, а затем поступил на исторический факультет педагогического университета в Кропивницком. Впрочем, его хорошее чувство юмора привело его в местную команду КВН "Скифы", где он стал капитаном.

Вскоре Бирча переехал в Киев. В столице он выступал в лигах КВН и даже стал чемпионом Высшей украинской лиги КВН вместе с командой "Аляска".

После такого успеха юморист присоединился к Comedy Club UA.

Видео дня
Юморист Гарик Бирча в детстве
Гарик Бирча в детстве
Фото: Instagram

Пик популярности

Настоящий успех пришел к Гарику в 2012 году. Тогда его утвердили на главную роль в комедийном сериале "Виталька". Забавный и в то же время наивный образ принес Бирче большую популярность.

После этого знаменитость стали приглашать на роли в различные кинофильмы, среди которых — "Страна У", "Спасатели", "Вечеринка" и "Sotka". Также Бирча стал тренером "Лиги смеха".

Юморист Гарик Бирча
Гарик Бирча в "Лиге смеха"
Фото: Instagram
Гарик Бирча в роли Витальки
Гарик Бирча в сериале "Виталька"
Фото: Instagram

Служба в ВСУ

После начала полномасштабной войны Гарик Бирча исчез с экранов. Как оказалось, он ушёл служить в Вооружённые Силы Украины. Мужчина вступил в ряды территориальной обороны и защищал Киев и область, а впоследствии стал военнослужащим 210-го отдельного специального батальона. На сегодняшний день юморист служит в 210-м отдельном штурмовом полку.

Гарик Бирча поступил на службу в ВСУ
Гарик Бирча служит в ВСУ
Фото: Instagram
Гарик Бирча вступил в ряды ВСУ
Гарик Бирча служит в ВСУ
Фото: Instagram

Личная жизнь

О личной жизни Бирчи мало что известно. Он тщательно скрывает свои отношения и имя своей жены. Однако, по его словам, возлюбленная часто посещала его выступления.

Интересно, что у юмориста есть дочь. Об этом Бирча сообщил в 2023 году. Однако когда она родилась и как её зовут — неизвестно.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинский певец Тамерлан с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Звезда добровольно присоединился к ТРО, однако впоследствии вступил в ряды ВСУ, в составе которых выполняет боевые задачи в войне против оккупантов.