Військова служба та таємне народження доньки: як зараз живе зірка "Вітальки" Гарік Бірча (фото)

Український актор Гарік Бірча, відомий за роллю у серіалі "Віталька", після початку повномасштабної війни зник з екранів. Знаменитість вирішив стати на захист Батьківщині. Наразі чоловік служить у лавах Збройних Сил.

Артист вкрай рідко ділиться з шанувальники подробицями та фото свого повсякдення й стосунків. Як живе зараз Гарік Бірча та що відомо про його особисте життя – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Початок кар’єри

Спочатку Гарік Бірча грав у КВН, а згодом вступив на історичний факультет педагогічного університету у Кропивницьому. Втім, чоловіка гарний гумор привів до місцевої команди КВН "Скіфи", де він став капітаном.

Невдовзі Бірча переїхав до Києва. У столиці він грав у лігах КВН і навіть став чемпіоном Вищої української ліги КВН разом з командою "Аляска".

Після такого успіху гуморист приєднався до Comedy Club UA.

Гарік Бірча у дитинстві Фото: Instagram

Пік популярності

Справжній успіх прийшов до Гаріка у 2012 році. Тоді його затвердили на головну роль у комедійному серіалі "Віталька". Смішний та водночас наївний образ приніс велику популярність Бірчі.

Видео дня

Після цього знаменитість почали запрошувати на ролі у різні кінокартини, серед них — "Країна У", "Рятівники", "Вечірка" та "Sotka". Також Бірча став тренером "Ліги сміху".

Гарік Бірча у "Лізі сміху" Фото: Instagram Гарік Бірча у серіалі "Віталька" Фото: Instagram

Служба у ЗСУ

Після початку повномасштабної війни Гарік Бірча зник з екранів. Як виявилось, він пішов служити у Збройні Сили України. Чоловік приєднався до лав територіальної оборони і захищав Київ та область, а згодом став військовим 210-го окремого спеціального батальйону. На сьогодні гуморист служить у 210-му окремому штурмовому полку.

Гарік Бірча служить у ЗСУ Фото: Instagram Гарік Бірча служить у ЗСУ Фото: Instagram

Особисте життя

Про особисте життя Бірчі мало що відомо. Він ретельно приховує стосунки та ім’я своєї дружини. Однак, за його словами, кохана часто відвідувала його виступи.

Цікаво, що у гумориста є донька. Про це Бірча повідомив у 2023 році. Однак, коли вона народилась та як її звати – невідомо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Гарік Бірча в соціальних мережах ділиться подробицями служби в ЗСУ. Актор, відразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, ухвалив рішення захищати Батьківщину.

Також знаменитість вперше розповів про службу в Збройних Силах України. Він поділився, що його підрозділ виконує бойові завдання на Курщині та знищив понад 50 окупантів.

Крім того, український співак Тамерлан з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Зірка добровільно приєднався до ТРО, однак згодом вступив до лав ЗСУ у складі яких виконує бойові завдання у війні проти окупантів.