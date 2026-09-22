Військова служба та таємне народження доньки: як зараз живе зірка "Вітальки" Гарік Бірча (фото)
Український актор Гарік Бірча, відомий за роллю у серіалі "Віталька", після початку повномасштабної війни зник з екранів. Знаменитість вирішив стати на захист Батьківщині. Наразі чоловік служить у лавах Збройних Сил.
Артист вкрай рідко ділиться з шанувальники подробицями та фото свого повсякдення й стосунків. Як живе зараз Гарік Бірча та що відомо про його особисте життя – читайте далі у матеріалі Фокусу.
Початок кар’єри
Спочатку Гарік Бірча грав у КВН, а згодом вступив на історичний факультет педагогічного університету у Кропивницьому. Втім, чоловіка гарний гумор привів до місцевої команди КВН "Скіфи", де він став капітаном.
Невдовзі Бірча переїхав до Києва. У столиці він грав у лігах КВН і навіть став чемпіоном Вищої української ліги КВН разом з командою "Аляска".
Після такого успіху гуморист приєднався до Comedy Club UA.
Пік популярності
Справжній успіх прийшов до Гаріка у 2012 році. Тоді його затвердили на головну роль у комедійному серіалі "Віталька". Смішний та водночас наївний образ приніс велику популярність Бірчі.
Після цього знаменитість почали запрошувати на ролі у різні кінокартини, серед них — "Країна У", "Рятівники", "Вечірка" та "Sotka". Також Бірча став тренером "Ліги сміху".
Служба у ЗСУ
Після початку повномасштабної війни Гарік Бірча зник з екранів. Як виявилось, він пішов служити у Збройні Сили України. Чоловік приєднався до лав територіальної оборони і захищав Київ та область, а згодом став військовим 210-го окремого спеціального батальйону. На сьогодні гуморист служить у 210-му окремому штурмовому полку.
Особисте життя
Про особисте життя Бірчі мало що відомо. Він ретельно приховує стосунки та ім’я своєї дружини. Однак, за його словами, кохана часто відвідувала його виступи.
Цікаво, що у гумориста є донька. Про це Бірча повідомив у 2023 році. Однак, коли вона народилась та як її звати – невідомо.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Гарік Бірча в соціальних мережах ділиться подробицями служби в ЗСУ. Актор, відразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, ухвалив рішення захищати Батьківщину.
- Також знаменитість вперше розповів про службу в Збройних Силах України. Він поділився, що його підрозділ виконує бойові завдання на Курщині та знищив понад 50 окупантів.
Крім того, український співак Тамерлан з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Зірка добровільно приєднався до ТРО, однак згодом вступив до лав ЗСУ у складі яких виконує бойові завдання у війні проти окупантів.