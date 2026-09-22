61-летняя Моника Белуччи поразила эффектными образами (фото)

Всемирно известная итальянская актриса Моника Белуччи снялась для нового выпуска Harper’s Bazaar. 61-летняя знаменитость предстала в эффектных и блестящих образах.

Для фотосессии знаменитость выбрала несколько нарядов. Соответствующие фото кинозвезда опубликовала в Instagram (monicabellucciofficiel).

Белуччи позировала для глянцевого журнала

На нескольких снимках знаменитость позировала в чёрном платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру. Длинные распущенные волосы, лёгкий макияж с акцентом на глаза и аксессуары лишь добавили изюминку образу.

Эффектный образ Белуччи Фото: Harper's Bazaar

Еще один образ Белуччи состоял из глянцевого платья с открытыми плечами и объемным меховым воротником в коричнево-золотистых оттенках. Этот наряд дополнили полупрозрачные колготки и туфли-лодочки, украшенные разноцветными камнями.

Кроме того, для фотосессии кинозвезда также выбрала наряд в стиле "old money". Он состоит из приталенного жакета с бахромой и юбки прямого силуэта. Под него Белуччи надела черную кофточку, а из украшений особое внимание привлекает массивное колье с камнями.

Видео дня

Белуччи в глянцевом платье Фото: Harper's Bazaar Белуччи в шикарном костюме Фото: Harper's Bazaar

Поклонники актрисы были впечатлены её блестящими образами. Они осыпали звезду комплиментами:

"Красота и элегантность в чистом виде";

"Так красиво";

"Самая красивая Белуччи";

"Как всегда — королева красоты".

Реакция поклонников Белуччи Фото: Instagram Реакция поклонников Белуччи Фото: Instagram

Новая фотосессия Моники Белуччи Фото: Harper's Bazaar Новая фотосессия Моники Белуччи Фото: Harper's Bazaar Новая фотосессия Моники Беллуччи Фото: Harper's Bazaar Новая фотосессия Моники Белуччи Фото: Harper's Bazaar Новая фотосессия Моники Белуччи Фото: Harper's Bazaar Новая фотосессия Моники Белуччи Фото: Harper's Bazaar Новая фотосессия Моники Белуччи Фото: Harper's Bazaar Новая фотосессия Моники Белуччи Фото: Harper's Bazaar

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Моника Белуччи пришла на церемонию вручения премии "Эмми" со своим возлюбленным. Для появления на публике пара выбрала наряды в одном стиле.

Также кинозвезда привлекла к себе внимание во время выхода на красную дорожку 79-го кинофестиваля в Локарно. Она посетила швейцарскую премьеру фильма "Приглашение", поразив гостей мероприятия своим изысканным видом.

Кроме того, Моника Белуччи очаровала поклонников своей элегантностью в эксклюзивной фотосессии. Свежими кадрами со звездой поделилось французское издание Gala.