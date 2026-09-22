61-летняя Моника Белуччи поразила эффектными образами (фото)
Всемирно известная итальянская актриса Моника Белуччи снялась для нового выпуска Harper’s Bazaar. 61-летняя знаменитость предстала в эффектных и блестящих образах.
Для фотосессии знаменитость выбрала несколько нарядов. Соответствующие фото кинозвезда опубликовала в Instagram (monicabellucciofficiel).
Белуччи позировала для глянцевого журнала
На нескольких снимках знаменитость позировала в чёрном платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру. Длинные распущенные волосы, лёгкий макияж с акцентом на глаза и аксессуары лишь добавили изюминку образу.
Еще один образ Белуччи состоял из глянцевого платья с открытыми плечами и объемным меховым воротником в коричнево-золотистых оттенках. Этот наряд дополнили полупрозрачные колготки и туфли-лодочки, украшенные разноцветными камнями.
Кроме того, для фотосессии кинозвезда также выбрала наряд в стиле "old money". Он состоит из приталенного жакета с бахромой и юбки прямого силуэта. Под него Белуччи надела черную кофточку, а из украшений особое внимание привлекает массивное колье с камнями.
Поклонники актрисы были впечатлены её блестящими образами. Они осыпали звезду комплиментами:
- "Красота и элегантность в чистом виде";
- "Так красиво";
- "Самая красивая Белуччи";
- "Как всегда — королева красоты".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Моника Белуччи пришла на церемонию вручения премии "Эмми" со своим возлюбленным. Для появления на публике пара выбрала наряды в одном стиле.
- Также кинозвезда привлекла к себе внимание во время выхода на красную дорожку 79-го кинофестиваля в Локарно. Она посетила швейцарскую премьеру фильма "Приглашение", поразив гостей мероприятия своим изысканным видом.
Кроме того, Моника Белуччи очаровала поклонников своей элегантностью в эксклюзивной фотосессии. Свежими кадрами со звездой поделилось французское издание Gala.