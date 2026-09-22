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61-летняя Моника Белуччи поразила эффектными образами (фото)

Как выглядит Моника Белуччи
Моника Белуччи | Фото: Associated Press

Всемирно известная итальянская актриса Моника Белуччи снялась для нового выпуска Harper’s Bazaar. 61-летняя знаменитость предстала в эффектных и блестящих образах.

Для фотосессии знаменитость выбрала несколько нарядов. Соответствующие фото кинозвезда опубликовала в Instagram (monicabellucciofficiel).

Белуччи позировала для глянцевого журнала

На нескольких снимках знаменитость позировала в чёрном платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру. Длинные распущенные волосы, лёгкий макияж с акцентом на глаза и аксессуары лишь добавили изюминку образу.

61-летняя Моника Белуччи
Эффектный образ Белуччи
Фото: Harper's Bazaar

Еще один образ Белуччи состоял из глянцевого платья с открытыми плечами и объемным меховым воротником в коричнево-золотистых оттенках. Этот наряд дополнили полупрозрачные колготки и туфли-лодочки, украшенные разноцветными камнями.

Кроме того, для фотосессии кинозвезда также выбрала наряд в стиле "old money". Он состоит из приталенного жакета с бахромой и юбки прямого силуэта. Под него Белуччи надела черную кофточку, а из украшений особое внимание привлекает массивное колье с камнями.

Видео дня
61-летняя Моника Белуччи
Белуччи в глянцевом платье
Фото: Harper's Bazaar
61-летняя Моника Белуччи
Белуччи в шикарном костюме
Фото: Harper's Bazaar

Поклонники актрисы были впечатлены её блестящими образами. Они осыпали звезду комплиментами:

  • "Красота и элегантность в чистом виде";
  • "Так красиво";
  • "Самая красивая Белуччи";
  • "Как всегда — королева красоты".
Белуччи появилась в эффектных нарядах
Реакция поклонников Белуччи
Фото: Instagram
Белуччи появилась в эффектных нарядах
Реакция поклонников Белуччи
Фото: Instagram
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Фото: Harper's Bazaar
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Фото: Harper's Bazaar
Новая фотосессия Моники Беллуччи
Новая фотосессия Моники Беллуччи
Фото: Harper's Bazaar
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Фото: Harper's Bazaar
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Фото: Harper's Bazaar
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Фото: Harper's Bazaar
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Фото: Harper's Bazaar
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Фото: Harper's Bazaar
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Беллуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи
Новая фотосессия Моники Белуччи

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Моника Белуччи очаровала поклонников своей элегантностью в эксклюзивной фотосессии. Свежими кадрами со звездой поделилось французское издание Gala.