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61-річна Моніка Белуччі вразила ефектними образами (фото)

Як виглядає Моніка Белуччі
Моніка Белуччі | Фото: Associated Press

Всесвітньо відома італійська акторка Моніка Белуччі знялась для нового випуску Harper’s Bazaar. 61-річна знаменитість з’явилась в ефектних та блискучих образах.

Для фотосесії знаменитість обрала декілька аутфітів. Відповідні фото кінозірка оприлюднила в Instagram (monicabellucciofficiel).

Белуччі позувала для глянця

На кількох знімках знаменитість позувала у чорній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. Довге розпущене волосся, легкий макіяж з акцентом на очі та аксесуари лише додали родзинку луку.

61-річна Моніка Белуччі
Ефектний образ Белуччі
Фото: Harper's Bazaar

Ще один образ Белуччі складався з глянцевої сукні з відкритими плечима та об’ємним хутряним коміром у коричнево-золотистих відтінках. Цей аутфіт доповнили напівпрозорі колготки та туфлі-човники, прикрашені різнокольоровими каменями.

Крім цього, для фотосесії кінозірка також обрала костюм у стилі old money. Він складається із приталеного жакета з бахромою та спідниці прямого силуету. Під низ Белуччі одягла чорну кофтинку, а з прикрас особливу увагу привертає масивне кольє з камінням.

Видео дня
61-річна Моніка Белуччі
Белуччі у глянцевій сукні
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
Белуччі у шикарному костюмі
Фото: Harper's Bazaar

Шанувальники акторки залишились під враженням від її блискучих образів. Вони засипали зірку компліментами:

  • "Краса та елегантність у чистому вигляді";
  • "Так гарно";
  • "Найкрасивіша Белуччі";
  • "Як завжди королева краси".
Белуччі показалась в ефектних образах
Реакція шанувальників Белуччі
Фото: Instagram
Белуччі показалась в ефектних образах
Реакція шанувальників Белуччі
Фото: Instagram
61-річна Моніка Белуччі
Нова фотосесія Моніки Белуччі
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
Нова фотосесія Моніки Белуччі
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
Нова фотосесія Моніки Белуччі
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
Нова фотосесія Моніки Белуччі
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
Нова фотосесія Моніки Белуччі
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
Нова фотосесія Моніки Белуччі
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
Нова фотосесія Моніки Белуччі
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
Нова фотосесія Моніки Белуччі
Фото: Harper's Bazaar
61-річна Моніка Белуччі
61-річна Моніка Белуччі
61-річна Моніка Белуччі
61-річна Моніка Белуччі
61-річна Моніка Белуччі
61-річна Моніка Белуччі
61-річна Моніка Белуччі
61-річна Моніка Белуччі

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Моніка Белуччі зачарувала шанувальників своєю елегантністю в ексклюзивній фотосесії. Свіжими кадрами із зіркою поділилося французьке видання Gala.