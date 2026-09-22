61-річна Моніка Белуччі вразила ефектними образами (фото)

Всесвітньо відома італійська акторка Моніка Белуччі знялась для нового випуску Harper’s Bazaar. 61-річна знаменитість з’явилась в ефектних та блискучих образах.

Для фотосесії знаменитість обрала декілька аутфітів. Відповідні фото кінозірка оприлюднила в Instagram (monicabellucciofficiel).

Белуччі позувала для глянця

На кількох знімках знаменитість позувала у чорній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. Довге розпущене волосся, легкий макіяж з акцентом на очі та аксесуари лише додали родзинку луку.

Ефектний образ Белуччі Фото: Harper's Bazaar

Ще один образ Белуччі складався з глянцевої сукні з відкритими плечима та об’ємним хутряним коміром у коричнево-золотистих відтінках. Цей аутфіт доповнили напівпрозорі колготки та туфлі-човники, прикрашені різнокольоровими каменями.

Крім цього, для фотосесії кінозірка також обрала костюм у стилі old money. Він складається із приталеного жакета з бахромою та спідниці прямого силуету. Під низ Белуччі одягла чорну кофтинку, а з прикрас особливу увагу привертає масивне кольє з камінням.

Видео дня

Белуччі у глянцевій сукні Фото: Harper's Bazaar Белуччі у шикарному костюмі Фото: Harper's Bazaar

Шанувальники акторки залишились під враженням від її блискучих образів. Вони засипали зірку компліментами:

"Краса та елегантність у чистому вигляді";

"Так гарно";

"Найкрасивіша Белуччі";

"Як завжди королева краси".

Реакція шанувальників Белуччі Фото: Instagram Реакція шанувальників Белуччі Фото: Instagram

Нова фотосесія Моніки Белуччі Фото: Harper's Bazaar Нова фотосесія Моніки Белуччі Фото: Harper's Bazaar Нова фотосесія Моніки Белуччі Фото: Harper's Bazaar Нова фотосесія Моніки Белуччі Фото: Harper's Bazaar Нова фотосесія Моніки Белуччі Фото: Harper's Bazaar Нова фотосесія Моніки Белуччі Фото: Harper's Bazaar Нова фотосесія Моніки Белуччі Фото: Harper's Bazaar Нова фотосесія Моніки Белуччі Фото: Harper's Bazaar

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Моніка Белуччі прийшла на "Еммі" з коханим чоловіком. Для виходу на публіку пара обрала вбрання в одному стилі.

Також кінозірка прикувала до себе увагу під час виходу на червону доріжку 79-го кінофестивалю у Локарно. Вона завітала на швейцарську прем'єру стрічки "Запрошення", вразивши гостей заходу своїм вишуканим виглядом.

Крім того, Моніка Белуччі зачарувала шанувальників своєю елегантністю в ексклюзивній фотосесії. Свіжими кадрами із зіркою поділилося французьке видання Gala.