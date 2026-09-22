61-річна Моніка Белуччі вразила ефектними образами (фото)
Всесвітньо відома італійська акторка Моніка Белуччі знялась для нового випуску Harper’s Bazaar. 61-річна знаменитість з’явилась в ефектних та блискучих образах.
Для фотосесії знаменитість обрала декілька аутфітів. Відповідні фото кінозірка оприлюднила в Instagram (monicabellucciofficiel).
Белуччі позувала для глянця
На кількох знімках знаменитість позувала у чорній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. Довге розпущене волосся, легкий макіяж з акцентом на очі та аксесуари лише додали родзинку луку.
Ще один образ Белуччі складався з глянцевої сукні з відкритими плечима та об’ємним хутряним коміром у коричнево-золотистих відтінках. Цей аутфіт доповнили напівпрозорі колготки та туфлі-човники, прикрашені різнокольоровими каменями.
Крім цього, для фотосесії кінозірка також обрала костюм у стилі old money. Він складається із приталеного жакета з бахромою та спідниці прямого силуету. Під низ Белуччі одягла чорну кофтинку, а з прикрас особливу увагу привертає масивне кольє з камінням.
Шанувальники акторки залишились під враженням від її блискучих образів. Вони засипали зірку компліментами:
- "Краса та елегантність у чистому вигляді";
- "Так гарно";
- "Найкрасивіша Белуччі";
- "Як завжди королева краси".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Моніка Белуччі прийшла на "Еммі" з коханим чоловіком. Для виходу на публіку пара обрала вбрання в одному стилі.
- Також кінозірка прикувала до себе увагу під час виходу на червону доріжку 79-го кінофестивалю у Локарно. Вона завітала на швейцарську прем'єру стрічки "Запрошення", вразивши гостей заходу своїм вишуканим виглядом.
Крім того, Моніка Белуччі зачарувала шанувальників своєю елегантністю в ексклюзивній фотосесії. Свіжими кадрами із зіркою поділилося французьке видання Gala.