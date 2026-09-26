Село еще такого не видело: украинка переехала в глубинку и одевает самые модные вещи (фото, видео)

Блогерша Мария Женчук, называющая себя "Галицкой модницей", превратила двор старого дома в настоящий модный подиум.

Девушка устраивает ироничные показы мод, наряжаясь в винтажную одежду из семейного гардероба, а вместо брендовых аксессуаров позирует с живым петухом на руках. За считанные месяцы её страница собрала сотни тысяч просмотров. Фокус также не обошёл её вниманием.

Съемочная площадка Марии — это не студия с прожекторами, а обычный деревенский двор. Девушка ставит телефон на табуретку, а чтобы он не скатывался, подпирает его "трехлитровой банкой со смальцем".

Сельская мода

В кадр попадают самые разнообразные образы: шелковые летние платья, вечерние наряды и туфли на высоких каблуках; яркие винтажные пиджаки, корсеты, юбки; полноценные образы, собранные исключительно из шкафа тёти или мамы.

Изюминка каждого видео — аксессуары. Вместо дизайнерских сумок Мария берет охапку укропа и листьев хрена прямо с огорода, а "дополнением образа" вполне может стать петух или курица, сидящие на руках блогерши вместо модной собачки.

Что говорят люди?

Сегодня ролики Марии на удивление быстро разлетаются по сети: количество просмотров исчисляется десятками тысяч. Под видео люди оставляют комментарии с комплиментами:

"Крутая, похожа на Собчак";

Вместо собачки у Марии — петух Фото: TikTok

"Очень интересно и классно! Всё понравилось: и модель, и наряды, и подиум! Продолжайте, а мы вас поддержим!";

"Я уже тоже, ну, не совсем молодая, и скажу вам: ваша тетя в своё время была модницей, всё шикарно";

Мария иронизирует над сельской жизнью Фото: TikTok

"У этой дамы отличный вкус и шикарная фигура".

За забавными скетчами скрывается вполне прозаическая мечта — собрать средства на реставрацию старого семейного дома.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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А вот стилистка и блогер Светлана Король раскритиковала спорный тренд на атласные шорты, которые пытаются выдать за полноценный гардероб.

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