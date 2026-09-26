Село ще такого не бачило: українка переїхала в глибинку і одягає наймодніші речі (фото, відео)

Блогерка Марія Женчук, яка називає себе "Галицькою модницею", перетворила подвір'я старої хати на справжній модний подіум.

Дівчина влаштовує іронічні покази мод, вбираючись у вінтажний одяг із родинної шафи, а замість брендових аксесуарів позує з живим півнем на руках. За лічені місяці її сторінка зібрала сотні тисяч переглядів. Фокус також не оминув увагою.

Знімальний майданчик Марії – це не студія з прожекторами, а звичайний сільський двір. Телефон дівчина ставить на табуретку, а щоб той не з'їжджав, підпирає його "трилітровою банкою зі смальцем".

Сільська мода

У кадр потрапляють найрізноманітніші образи: шовкові літні сукні, вечірні вбрання та туфлі на високих підборах; яскраві вінтажні піджаки, корсети, спідниці; повноцінні луки, зібрані виключно з тітчиної чи маминої шафи.

Родзинка кожного відео – аксесуари. Замість дизайнерських сумок Марія бере оберемок кропу й хрінового листя просто з городу, а її "доповненням образу" цілком може стати півень чи курка, які сидять на руках блогерки замість модної собачки.

Що кажуть люди?

Сьогодні ролики Марії розлітаються мережею на диво швидко: перегляди рахуються десятками тисяч. Під відео люди залишають коментарі з компліментами:

"Крута, на Собчак схожа";

Замість собачки у Марії – півень Фото: TikTok

"Дуже цікаво і прикольно! Все сподобалося: і модель, і вбрання, і подіум! Продовжуйте, а ми підтримаємо!";

"Я вже теж, ну трохи не молода, і скажу вам: ваша тітонька в свій час модниця була, все шикарне";

Марія іронізує надсільським життям Фото: TikTok

"У пані є гарний смак і шикарна фігура".

За кумедними скетчами стоїть цілком приземлена мрія – зібрати кошти на реставрацію старої родинної хати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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