Стрельба в доме Джигана: рэпер из Одессы якобы ранил охранника на глазах у детей, — росСМИ (фото)

Российский рэпер украинского происхождения Джиган якобы устроил перестрелку в своём доме в Подмосковье и около десяти часов удерживал там сотрудников и охрану. Об этом пишут российские СМИ, официальных подтверждений пока нет.

Джиган, российский рэпер из Одессы, в ночь на 4 июля якобы устроил перестрелку в собственном доме в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал со ссылкой на российские СМИ. По их данным, артист был вооружен карабином, угрожал людям и около десяти часов не выпускал из дома сотрудников и охрану.

В тот вечер он якобы вступил в конфликт с персоналом, подозревая людей в передаче посторонним информации о его жизни. Одного из охранников рэпер обвинил в преступлениях против детей и требовал признания, угрожая оружием. По версии российских СМИ, мужчина получил ранения в руку и ногу.

Другие сотрудники также не могли покинуть здание, а тех, кто пытался успокоить артиста, он якобы избивал. Охрана комплекса не осмелилась вмешаться, поскольку не имела огнестрельного оружия.

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Следы от выстрелов. Фото: Telegram

Во время конфликта в доме находились дети Джигана. Они прятались и сообщали о происходящем матери. Оксаны Самойловой тогда не было рядом: она якобы находилась в Италии и вернулась в Москву, узнав об инциденте. После этого, как утверждают российские СМИ, женщина наняла для детей троих охранников.

Бывший сотрудник семьи рассказал, что проблемы с персоналом начались задолго до июля. Рэпер якобы оскорблял людей, кричал на них и увольнял одним сообщением. Среди уволенных оказалась и няня, которую дети любили. По словам источника, такие ситуации чаще происходили в отсутствие Самойловой, а в последние месяцы поведение артиста стало более агрессивным, некоторым сотрудникам он даже угрожал убийством.

Рэпер Джиган на реабилитации. Фото: Telegram

После инцидента Джигана отправили в реабилитационный центр в Израиле, откуда в августе он сам публиковал фотографии. Причину лечения официально не объясняли. В 2020 году рэпер уже проходил реабилитацию из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Напомним, в январе 2023 года Джигана внесли в санкционный список Украины: ему заблокировали активы, приостановили выполнение экономических обязательств и культурное сотрудничество, а также лишили государственных наград. Он также попал в базу данных "Миротворца" за распространение кремлевской пропаганды.

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