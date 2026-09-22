В чемодане посреди леса нашли тело 32-летней блогерши: что с ней произошло (фото)

В конце ноября 2025 года в австрийской Штирии бесследно исчезла 32-летняя бьюти-блогерша Стефани П. Её тело нашли через несколько дней в лесу в Словении — спрятанное в чемодане, закопанном под землёй.

По данным следствия, женщина могла быть ещё жива, когда её хоронили. В понедельник прокуратура Граца официально предъявила обвинение в убийстве её бывшему 32-летнему партнёру Патрику М., пишет издание Bild.

Исчезновение после вечеринки

Следователи утверждают, что 23 ноября 2025 года словенец убил свою бывшую сожительницу именно в Граце. В тот день инфлюенсерша пропала без вести, возвращаясь с вечеринки, и с тех пор о ней не было никаких известий.

Штефани со своим бывшим парнем Фото: Facebook

Спустя всего несколько дней поступила ужасная новость: тело женщины обнаружили в лесном массиве на территории Словении, спрятанное в чемодане, который закопали в землю. Эту информацию официально подтвердили и полиция, и прокуратура.

Видео дня

Вскрытие выявило жуткую деталь

Самое ужасное выяснилось позже. Результаты судебно-медицинской экспертизы, обнародованные в марте, дали основания подозревать: Штефани вполне могла ещё дышать в тот момент, когда её тело поместили в чемодан и закопали.

Место преступления, где нашли тело блогерши Фото: Facebook

После исчезновения бьюти-блогерши следователи довольно быстро вышли на след Патрика М. Когда мужчину задержали в Словении, он сначала отказывался давать какие-либо показания. Но впоследствии он прервал молчание и дал признательные показания, которые потрясли даже опытных следователей. По словам правоохранителей, именно он указал место, где было спрятано тело.

Детали преступления

По версии следствия, основанной на его признании, всё происходило в квартире женщины в Граце. Мужчина душил 32-летнюю Штефани, пока она не потеряла сознание, после чего нанес ей несколько ножевых и резаных ранений в область шеи. Далее, как полагают следователи, он поместил тело в чемодан, перевез через границу в Словению и закопал его там, вероятно, будучи убежденным, что женщина уже мертва.

В настоящее время подозреваемый отрицает свою вину в убийстве. Если суд признает его виновным, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Дата судебного заседания пока не назначена.

Параллельно велось расследование в отношении брата и отчима Патрика М. — обоих подозревали в том, что они помогали избавиться от тела погибшей. Однако австрийским следователям не удалось собрать достаточно доказательств, и дело против мужчин было закрыто. Сейчас решается вопрос, возьмутся ли за это дело словенские правоохранители — там рассматривают возможность начала собственного расследования.

Напомним, ранее Фокус писал:

TikTok-блогерша под ником Vikunciy погибла в результате смертельного ДТП, произошедшего на трассе Киев-Одесса.

Переломало пополам: 30-летняя блогерша погибла во время медового месяца в Италии.

33-летняя звезда социальных сетей найдена мертвой в Таиланде. По предварительным данным, она погибла, упав с балкона 9-го этажа.