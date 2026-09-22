У валізі посеред лісу знайшли тіло 32-річної блогерки: що з нею сталося (фото)

Наприкінці листопада 2025 року в австрійській Штирії безслідно зникла 32-річна бʼюті-блогерка Штефані П. Її тіло знайшли за кілька днів у лісі в Словенії — заховане у валізі, закопаній під землею.

За даними слідства, жінка могла бути ще живою, коли її ховали. У понеділок прокуратура Граца офіційно висунула звинувачення у вбивстві її колишньому 32-річному партнеру Патріку М., пише видання Bild.

Зникнення після вечірки

Слідчі стверджують, що 23 листопада 2025 року словенець позбавив життя свою колишню співмешканку саме в Граці. Того дня інфлюенсерка пропала безвісти, повертаючись із вечірки і відтоді про неї не було жодної звістки.

Штефані зі своїм колишнім бойфрендом Фото: Facebook

Лише через кілька днів прийшла страшна новина: тіло жінки виявили в лісовому масиві на території Словенії, приховане у валізі, яку закопали в землі. Цю інформацію офіційно підтвердили і поліція, і прокуратура.

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Найжахливіше з'ясувалося пізніше. Результати судово-медичної експертизи, оприлюднені в березні, дали підстави підозрювати: Штефані цілком могла ще дихати в той момент, коли її тіло помістили у валізу і закопали.

Місце злочину, де знайшли тіло блогерки Фото: Facebook

Після зникнення бʼюті-блогерки слідчі досить швидко вийшли на слід Патріка М. Коли чоловіка затримали в Словенії, він спершу відмовлявся давати будь-які показання. Але згодом мовчанку зламав і пішов на зізнання, яке приголомшило навіть досвідчених слідчих. За словами правоохоронців, саме він і вказав місце, де було приховано тіло.

Деталі злочину

За версією слідства, заснованою на його зізнанні, все відбувалося в квартирі жінки в Граці. Чоловік душив 32-річну Штефані, доки вона не втратила свідомість, після чого завдав їй кількох ножових і різаних поранень у ділянку шиї. Далі, як вважають слідчі, він помістив тіло у валізу, перевіз через кордон до Словенії і закопав його там, ймовірно, будучи переконаним, що жінка вже мертва.

Наразі підозрюваний свою провину у вбивстві заперечує. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує від 10 до 20 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Дату судового засідання поки не призначено.

Паралельно велося розслідування щодо брата та вітчима Патріка М. — обох підозрювали в тому, що вони допомагали позбутися тіла загиблої. Однак австрійським слідчим не вдалося зібрати достатньо доказів, і провадження проти чоловіків закрили. Тепер вирішується питання, чи візьмуться за цю справу вже словенські правоохоронці — там розглядають можливість відкриття власного розслідування.

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