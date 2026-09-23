Стрілянина в будинку Джигана: репер з Одеси нібито поранив охоронця на очах у дітей, — росЗМІ (фото)

Російський репер українського походження Джиган нібито влаштував стрілянину у своєму будинку в Підмосков'ї і близько десяти годин утримував там працівників та охорону. Про це пишуть російські медіа, наразі офіційних підтверджень немає.

Джиган, російський репер родом з Одеси, у ніч проти 4 липня нібито влаштував стрілянину у власному будинку в Підмосков'ї. Про це повідомив Telegram-канал із посиланням на російські медіа. За їхніми даними, артист був озброєний карабіном, погрожував людям і близько десяти годин не випускав із будинку працівників та охорону.

Того вечора він нібито конфліктував із персоналом, підозрюючи людей у передаванні стороннім інформації про його життя. Одного з охоронців репер звинуватив у злочинах проти дітей і вимагав зізнання, погрожуючи зброєю. За версією росЗМІ, чоловік дістав поранення руки та ноги.

Інші працівники також не могли залишити будинок, а тих, хто намагався заспокоїти артиста, він нібито бив. Охорона комплексу втручатися не наважилася, бо не мала вогнепальної зброї.

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Сліди від пострілів. Фото: Telegram

Під час конфлікту в будинку перебували діти Джигана. Вони ховалися і повідомляли про те, що відбувається, матері. Оксани Самойлової тоді не було поруч: вона нібито перебувала в Італії й повернулася до Москви, дізнавшись про інцидент. Після цього, як стверджують росЗМІ, жінка найняла дітям трьох охоронців.

Колишній працівник родини розповів, що проблеми з персоналом почалися задовго до липня. Репер нібито ображав людей, кричав на них і звільняв одним повідомленням. Серед звільнених опинилася й няня, яку діти любили. Такі ситуації, за словами джерела, частіше траплялися за відсутності Самойлової, а останніми місяцями поведінка артиста стала агресивнішою, деяким працівникам він навіть погрожував убивством.

Репер Джиган на реабілітації. Фото: Telegram

Після інциденту Джигана відправили до реабілітаційного центру в Ізраїлі, звідки в серпні він сам публікував кадри. Причину лікування офіційно не пояснювали. У 2020 році репер уже проходив реабілітацію через проблеми з алкоголем і наркотиками.

Нагадаємо, у січні 2023 року Джигана внесли до санкційного списку України: йому заблокували активи, припинили економічні зобов'язання й культурну співпрацю та позбавили державних нагород. Він також потрапив до бази "Миротворця" за поширення кремлівської пропаганди.

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