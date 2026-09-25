Кэтрин Зета-Джонс — 57: как живет звезда "Венздей" с психическим заболеванием (фото)

25 сентября британская актриса, звезда сериала "Венздей" Кэтрин Зета-Джонс отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 57 лет. Звезда с детства занималась творчеством. Первую популярность в Великобритании ей принес сериал "The Darling Buds of May".

Известно, что у Кэтрин есть проблемы с психическим здоровьем. Как сейчас живёт голливудская звезда — читайте далее в материале "Фокуса".

Начало карьеры и популярность

Кэтрин Зета-Джонс с детства занималась танцами и участвовала в мюзиклах. Свою первую роль она получила в 17 лет в постановке "42-я улица".

Кэтрин Зета-Джонс в детстве Фото: Instagram

Актриса стала популярной в Великобритании благодаря сериалу "The Darling Buds of May". Впоследствии она добилась успеха в Голливуде после выхода фильмов "Маска Зорро", "Ловушка" и "Траффик".

В 2022 году Кэтрин Зета-Джонс сыграла в мюзикле "Чикаго". За роль Велмы Келли она получила "Оскар". Кроме того, BAFTA наградила её за лучшую женскую роль второго плана.

Видео дня

Кроме того, актриса также снялась в таких известных фильмах, как «Терміналі», «Нестерпній жорстокості», «Легенді Зорро» и других.

Кэтрин Зета-Джонс в молодости Фото: Instagram Кэтрин Зета-Джонс в молодости Фото: Instagram

Успех в сериале "Венздей"

В известном сериале "Венздей" Кэтрин Зета-Джонс сыграла Мортицию Аддамс — маму Венсдей. Интересно, что во время съемок актриса сама исполняла сцены с фехтованием, ведь у нее уже был соответствующий опыт после фильма "Маска Зорро".

Кэтрин Зета-Джонс в сериале "Венздей" Фото: Instagram

Личная жизнь

В 1998 году Кэтрин Зета-Джонс познакомилась с актёром Майклом Дугласом. Пара поженилась в 2000 году. Разница в возрасте между ними составляет 25 лет. У супругов двое детей: Дилан Майкл, родившийся в августе 2000 года, и Кэрис Зета, родившаяся в апреле 2003 года.

Кэтрин Зета-Джонс с семьей Фото: Instagram Кэтрин Зета-Джонс с мужем Фото: Instagram

Психическое заболевание

По имеющимся данным, у Кэтрин Зета-Джонс диагностировали биполярное расстройство II типа. Актриса сама подтвердила это публично, поскольку решила привлечь внимание к проблемам психического здоровья.

Биполярное расстройство второго типа характеризуется депрессией и гипоманией. По мнению Кэтрин, проблемы со здоровьем у неё возникли из-за стресса. Звезда считает, что не стоит стесняться своего диагноза и нужно обращаться за психологической помощью.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас воспитывают двоих общих детей — Дилана и Кэрис. Британская актриса поделилась семейными снимками.

Также знаменитость продемонстрировала фигуру в купальнике. Актриса сделала ставку на черный цвет. В частности, она дополнила образ несколькими аксессуарами.

Кроме того, Кэтрин Зета-Джонс в прозрачном комбинезоне очаровала своей фигурой. Очень откровенный наряд звезды прекрасно подчеркнул её силуэт.