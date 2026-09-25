Кетрін Зета-Джонс – 57: як живе зірка "Венздей" з психічною хворобою (фото)

25 вересня британська акторка, зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс святкує день народження. Знаменитості виповнюється 57 років. Селебріті з дитинства займалась творчістю. Першу популярність у Великій Британії їй приніс серіал The Darling Buds of May.

Відомо, що Кетрін має проблеми із психічним здоров’ям. Як зараз живе голлівудська зірка – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Почато кар’єри та популярність

Кетрін Зета-Джонс з дитинства займалась танцями та брала участь у мюзиклах. Свою першу роль вона отримала у 17 років у постановці "42nd Street".

Кетрін Зета-Джонс у дитинстві Фото: Instagram

Популярність у Великій Британії акторка отримала завдяки серіалу The Darling Buds of May. Згодом знаменитість здобула успіх у Голлівуді після фільмів "Маска Зорро", "Пастка" та "Трафік".

У 2022 році Кетрін Зета-Джонс зіграла у мюзиклі "Чикаго". За роль Велми Келлі вона отримала "Оскар". Також BAFTA нагородили її за найкращу жіночу роль другого плану.

Видео дня

Крім цього, акторка також знялась у відомих стрічках "Дванадцяти друзях Оушена", "Терміналі", "Нестерпній жорстокості", "Легенді Зорро" та інших.

Кетрін Зета-Джонс у молодому віці Фото: Instagram Кетрін Зета-Джонс у молодому віці Фото: Instagram

Успіх у серіалі "Венздей"

У відомому серіалі "Венздей" Кетрін Зета-Джонс зіграла Мортісію Аддамс – маму Венздей. Цікаво, що під час зйомок акторка сама виконувала сцени з фехтуванням, адже вона вже мала відповідний досвід після фільму "Маска Зорро".

Кетрін Зета-Джонс у серіалі "Венздей" Фото: Instagram

Особисте життя

У 1998 році Кетрін Зета-Джонс познайомилися з актором Майклом Дугласом. Пара одружилася у 2000 році. Між ними різниця – 25 років. У подружжя є двоє дітей: Ділан Майкл, який народився у серпні 2000 року, і Керіс Зета – народилася у квітні 2003 року.

Кетрін Зета-Джонс з родиною Фото: Instagram Кетрін Зета-Джонс з чоловіком Фото: Instagram

Психічна хвороба

За наявною інформацією, у Кетрін Зети-Джонс діагностували біполярний розлад II типу. Акторка сама це підтвердила публічно, оскільки вирішила привернути увагу до проблем психічного здоров’я.

Біполярний розлад другого типу характеризується депресією та гіпоманією. На думку Кетрін, проблеми зі здоров’ям у неї з’явилися через стрес. Зірка вважає, що не варто соромитися свого діагнозу та потрібно звертатись за психологічною допомогою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас виховують двох спільних дітей — Ділана та Керіс. Британська акторка поділилася сімейними кадрами.

Також знаменитість продемонструвала фігуру в купальнику. Акторка зробила ставку на чорний колір. Зокрема, вона додала до образу кілька аксесуарів.

Крім того, Кетрін Зета-Джонс у прозорому комбінезоні зачарувала фігурою. Дуже відверте вбрання зірки чудово підкреслило її силует.