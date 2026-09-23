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Голливудская актриса похудела на 43 кг и поразила своим внешним видом (фото)

Как выглядит Мелисса Маккарти
Мелисса Маккарти | Фото: Getty Images

Известная голливудская актриса Мелисса Маккарти поразила всех своими изменениями во внешности. Знаменитость похудела на 43 килограмма и снялась в эффектной фотосессии.

Кинозвезда снялась для нового номера журнала Variety. Соответствующие кадры с фотосессии Маккарти опубликовала в Instagram (melissamccarthy).

Как выглядит Маккарти после похудения

Для эффектного появления на публике актриса выбрала облегающее кружевное платье молочно-бежевого оттенка с длинными рукавами. Наряд подчеркивает похудевшую фигуру Маккарти. Образ звезда дополнила массивным шлейфом бордового цвета с рюшами и воланами.

Из украшений актриса выбрала длинные серьги, колье и кольца. Волосы Маккарти уложила волнистыми локонами. Таким образом, наряд знаменитости выглядит очень женственно и роскошно.

Как сейчас выглядит Мелисса Маккарти
Мелисса Маккарти похудела на 43 кг
Фото: Instagram
Как сейчас выглядит Мелисса Маккарти
Мелисса Маккарти похудела на 43 кг
Фото: Instagram

Как похудела Маккарти

Известно, что для похудения звезда изменила рацион: стала есть больше белковых продуктов, овощей и фруктов. Кроме того, Маккарти начала заниматься физическими упражнениями.

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К тому же актриса отказалась от жестких диет. Ранее она сидела на очень строгой диете под наблюдением врачей и за 4 месяца сбросила почти 32 килограмма. Однако впоследствии Маккарти назвала этот опыт изнурительным. По её мнению, постепенные изменения и снижение стресса, связанного с едой, дали лучший результат, чем постоянные ограничения.

Мелисса Маккарти до того, как похудела
Мелисса Маккарти до похудения
Фото: Instagram

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