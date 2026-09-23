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Голлівудська акторка схудла на 43 кг і приголомшила своїм виглядом (фото)

Як виглядає Меліса Маккарті
Меліса Маккарті | Фото: Getty Images

Відома голлівудська акторка Меліса Маккарті вразила своїми змінами у зовнішньому вигляді. Знаменитість схудла на 43 кілограми та знялась в ефектній фотосесії.

Кінозірка знялась для нового випуску Variety. Відповідні кадри з фотозйомки Маккарті оприлюднила в Instagram (melissamccarthy).

Як виглядає Маккарті після схуднення

Для ефектної появи на публіці акторка обрала обтислу мереживну сукню молочно-бежевого відтінку з довгими рукавами. Вбрання підкреслює схудлу фігуру Маккарті. Образ зірка доповнила масивним шлейфом бордового кольору з рюшами та воланами.

Із прикрас акторка обрала довгі сережки, кольє на шию та каблучки. Волосся Маккарті уклала у вигляді хвиль. Таким чином, аутфіт знаменитості виглядає дуже жіночно та розкішно.

Як зараз виглядає Меліса Маккарті
Меліса Маккарті схудла на 43 кг
Фото: Instagram
Як зараз виглядає Меліса Маккарті
Меліса Маккарті схудла на 43 кг
Фото: Instagram

Як схудла Маккарті

Відомо, що для схуднення зірка змінила харчування: почала їсти більше білкових продуктів, овочів та фруктів. Також Маккарті почала займатись фізичними активностями.

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До того ж акторка відмовилася від жорстких дієт. Раніше вона сиділа на дуже сильній дієті під наглядом лікарів, і за 4 місяці скинула майже 32 кілограми. Однак згодом Маккарті назвала цей досвід виснажливим. На її думку, повільні зміни та зменшення стресу навколо їжі дали кращий результат, ніж постійні обмеження.

Меліса Маккарті до того, як схудла
Меліса Маккарті до схуднення
Фото: Instagram

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