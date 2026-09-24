Украинка сделала заказ из Китая, а дома распаковала посылку: теперь над ней все смеются (фото)

Блогерша Романна Слижук поделилась в Threads видео со своим заказом из китайского интернет-магазина — гигантской голубой заколкой и розовой расчёской невероятных размеров.

Публикация мгновенно разлетелась по сети и подтолкнула других пользователей поделиться своими забавными покупками из Поднебесной. Эта история в очередной раз напомнила: шопинг на китайских маркетплейсах — это всегда лотерея, где заказываешь одно, а получаешь что угодно. Фокус обратил внимание на эту цепочку.

Романна выложила короткое видео, на котором пытается вставить в прическу заколку такого размера, что она скорее напоминает декоративный элемент интерьера, чем аксессуар для волос. Рядом — розовая расческа, длина которой явно рассчитана не на человеческую руку.

"Удалите у меня Temu, пожалуйста", — написала она.

Видео дня

Романна продемонстрировала свои новые наряды Фото: Threads

Зрители оценили юмор ситуации и засыпали публикацию комментариями, поэтому ролик быстро стал вирусным.

Флешмоб "Покажи свой трофей"

После этого видео в Threads развернулся настоящий парад курьезных посылок — пользователи начали наперебой хвастаться своими неудачными заказами из Китая.

Кто-то демонстрировал миниатюрные предметы, которые выглядят скорее как игрушки, чем как полноценные вещи: кондиционер с пультом, помещающимся на ладони, или порцию еды на тарелочке размером с копейку.

Кондиционер в миниатюре Фото: Threads

Другие, напротив, щеготали в одежде с необычными принтами, например, в трусах с гигантским изображением рыбы.

Принты порой бывают очень забавными Фото: Threads

Отдельно пользователи отметили видео ещё одной украинки, которая показала пушистую игрушку на обруче — настолько реалистичную, что она больше напоминает живую мышь, устроившуюся на голове владелицы. К набору курьезов добавилась и раскладная вилка немалой длины, которую в комментариях сравнивали с гарпуном.

Товары часто оказываются значительно меньше, чем ожидают покупатели Фото: Threads

Еще одна авторша похвасталась мини-щеткой для чистки автомобильных зеркал на телескопической ручке — предметом настолько специфическим, что сразу трудно догадаться, для чего он нужен.

Тенденция стала вирусной Фото: Threads

Очередной вирусный тренд ещё раз подтвердил простую истину: заказывая товары из Китая, стоит быть готовым к сюрпризам.

Напомним, ранее Фокус писал:

Куда исчез Олег Ляшко: в сеть попали фото, на которых его не узнать.

Тем временем Алексей Дурнев оправдался за унижение выпускницы в школе, которая назвала его "чмом"

Украинцы устроили трогательный поэтический флешмоб, в котором олицетворённые города и их районы "озвучивают" свою боль и несокрушимость после очередных атак.