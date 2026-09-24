Українка зробила замовлення із Китаю, а вдома розпакувала: тепер з неї всі сміються (фото)

Блогерка Романна Слижук поділилася у Threads відео зі своїм замовленням із китайського інтернет-магазину — гігантською блакитною заколкою та рожевою гребінкою неймовірних розмірів.

Публікація миттю розлетілася мережею й підбила інших користувачів показати власні кумедні покупки з Піднебесної. Історія вкотре нагадала: шопінг у китайських маркетплейсах — це завжди лотерея, де замовляєш одне, а отримуєш казна-що. Фокус звернув увагу на цей ланцюжок.

Романна виклала коротке відео, на якому намагається приладнати до зачіски заколку такого масштабу, що та радше скидається на декоративний елемент інтер'єру, ніж на аксесуар для волосся. Поруч — рожева гребінка, довжина якої явно розрахована не на людську руку.

"Видаліть у мене Temu, будь ласка", — написала вона.

Романна показала свої обновки Фото: Threads

Глядачі оцінили гумор ситуації й закидали публікацію коментарями, тож ролик швидко набрав вірусності.

Видео дня

Флешмоб "покажи свій трофей"

Після цього відео у Threads зчинився справжній парад курйозних посилок — користувачі почали навперебій хвалитися своїми невдалими замовленнями з Китаю.

Хтось показував мініатюрні предмети, які виглядають радше як іграшки, ніж повноцінні речі: кондиціонер із пультом, що вміщається на долоні, або порцію їжі на тарілочці завбільшки з копійку.

Кондиціонер у мініатюрі Фото: Threads

Інші, навпаки, хизувалися одягом із незвичними принтами, наприклад, трусами з гігантським зображенням риби.

Принти подекуди дуже курйозні Фото: Threads

Окремо користувачі відзначили відео ще однієї українки, яка показала пухнасту іграшку на обручі — та настільки правдоподібна, що більше нагадує живу мишу, яка вмостилася на голові власниці. До комплекту курйозів додалася й розкладна виделка неабиякої довжини, яку в коментарях порівнювали з гарпуном.

Товари часто значно менші, аніж очікують покупці Фото: Threads

Ще одна авторка похизувалася міні-щіткою для чищення автомобільних дзеркал на телескопічній ручці — предметом настільки специфічним, що застосування йому важко підібрати одразу.

Тренд став вірусним Фото: Threads

Черговий вірусний тренд ще раз підтвердив просту істину: замовляючи товари з Китаю, варто готуватися до сюрпризів.

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