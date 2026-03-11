Олексій Дурнєв виправдався за приниження випускниці у школі, яка назвала його чмом

Колишня учениця Кловського ліцею, одного з найдорожчих столичних навчальних закладів, несподівано заговорила після приниження, яке пережила 15 років тому.

Дівчина, яку звуть Аліна, понад 15 років тому з’явилась в ефірі авторського шоу Олексія Дурнєва "Дурнєв +1" на телеканалі ТЕТ. Нещодавно героїня програми знову заговорила, розкривши у Threads свою версію того, що між ними відбулося. Більше про цю історію, — у матеріалі Фокусу.

Аліна на Mercedes

Аліна запам’яталася глядачам як дівчина, котра приїхала до школи на дорогому автомобілі Mercedes ML 500 та розповідала про відпочинок у Криму та Болгарії. Олексій Дурнєв, слухаючи її, навперебій жартував. Мовляв, цього "замало", бо інші нібито відпочивали у Монако та Іспанії.

"Я та сама дівчина, яка приїхала до Кловського ліцею на найдорожчій машині, пережила "найбільш бомжацьке" літо і найкрасивіше поставила на місце це чмо", — пише Аліна в дописі.

Позиція Дурнєва

Минуло не так багато часу, як Дурнєв відреагував на скандал у рамках свого нового проєкту на YouTube, де коментує резонансні дописи людей в соціальних мережах.

Олексій Дурнєв втрапив у скандал через випуск шоу, якому понад 10 років: що сталося (фото)

"Вона дійсно була на той час 16-річною дівчиною, і могла зростати в певній бульбашці. Водій забирає зі школи, водій везе на тренування, водій везе додому. Вдома у тебе садівник і кухарка. Ти відпочиваєш у Монако. Все літо проводиш за кордоном. Ти реально можеш і не знати, як існує інший світ", — коментує Олексій.

Зараз його дивує, що минуло 15 років, а дівчина досі згадує про елітну машину й не розуміє, в чому суть претензії.

"Їй у коментарях скинули свою сімейну автівку — це звичайний тролейбус. Коли я був в 11 класі, наша сімейна автівка — ВАЗ-2101. Мене здивувало, що минуло так багато років, а вона так і нічого не зрозуміла… Чому вона думає, що весь світ живе так, як вона?" — розводить руками Дурнєв, процитувавши декілька критичних коментарів від користувачів мережі.

Дурнєв каже, що більшість людей їздить на тролейбусах Фото: YouTube

Він зауважив, що авторка видалила свій Threads за кілька днів після публікації, бо начебто не витримала критики. "Багатих, відлетівших в космос людей у нас не шанували, що тоді, що зараз", — додав ведучий.

