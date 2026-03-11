Алексей Дурнев оправдался за унижение выпускницы в школе, назвавшей его чмом
Бывшая ученица Кловского лицея, одного из самых дорогих столичных учебных заведений, неожиданно заговорила после унижения, которое пережила 15 лет назад.
Девушка, которую зовут Алина, более 15 лет назад появилась в эфире авторского шоу Алексея Дурнева "Дурнев +1" на телеканале ТЕТ. Недавно героиня программы снова заговорила, раскрыв в Threads свою версию того, что между ними произошло. Больше об этой истории, — в материале Фокуса.
Алина на Mercedes
Алина запомнилась зрителям как девушка, которая приехала в школу на дорогом автомобиле Mercedes ML 500 и рассказывала об отдыхе в Крыму и Болгарии. Алексей Дурнев, слушая ее, наперебой шутил. Мол, этого "мало", потому что другие якобы отдыхали в Монако и Испании.
"Я та самая девушка, которая приехала в Кловский лицей на самой дорогой машине, пережила "самое бомжацкое" лето и красивее всех поставила на место это чмо", — пишет Алина в посте.
Позиция Дурнева
Прошло не так много времени, как Дурнев отреагировал на скандал в рамках своего нового проекта на YouTube, где комментирует резонансные посты людей в социальных сетях.Важно
"Она действительно была в то время 16-летней девушкой, и могла расти в определенном пузыре. Водитель забирает из школы, водитель везет на тренировку, водитель везет домой. Дома у тебя садовник и кухарка. Ты отдыхаешь в Монако. Все лето проводишь за границей. Ты реально можешь и не знать, как существует другой мир", — комментирует Алексей.
Сейчас его удивляет, что прошло 15 лет, а девушка до сих пор вспоминает об элитной машине и не понимает, в чем суть претензии.
"Ей в комментариях сбросили свою семейную машину — это обычный троллейбус. Когда я был в 11 классе, наша семейная машина — ВАЗ-2101. Меня удивило, что прошло так много лет, а она так и ничего не поняла… Почему она думает, что весь мир живет так, как она?" — разводит руками Дурнев, процитировав несколько критических комментариев от пользователей сети.
Он отметил, что автор удалила свой Threads через несколько дней после публикации, потому что якобы не выдержала критики. "Богатых, улетевших в космос людей у нас не уважали, что тогда, что сейчас", — добавил ведущий.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Дурнев высмеял похудение Анатолича. Он заявлял, что это из-за "Оземпика".
- Блогера подозревают в возможных пластических операциях, особенно из-за заметных изменений в его подбородке.
Кроме того, Алексей признавался, какие у него отношения с украинской певицей и моделью Дашей Астафьевой.