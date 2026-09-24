Дженнифер Лопес покорила всех своим леопардовым total look (фото)
Известная певица и актриса 57-летняя Дженнифер Лопес появилась в эффектном образе на Неделе моды в Милане. Знаменитость выбрала наряд от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом.
Кинозвезда дополнила свой наряд леопардовыми туфлями на высоком каблуке. Их стоимость составляет 1 745 долларов. Соответствующими снимками Лопес поделилась в Instagram (jlo).
Смелый образ Дженнифер Лопес в Милане
Основной акцент в образе певица сделала на леопардовый принт. Лопес выбрала жакет с поясом и мини-юбку. Приталенный костюм чётко подчеркивает фигуру знаменитости.
Актриса решила дополнить наряд черными солнцезащитными очками, сумкой и туфлями на высоком каблуке с леопардовым принтом. Волосы звезда собрала в пучок, а макияж выбрала легкий и сдержанный.
Поклонники Лопес были поражены её эффектным образом и оставили множество восторженных комментариев:
- "Выглядишь потрясающе, как всегда!";
- "Настоящий вайб тигрули — я в восторге!";
- "Потрясающе, как всегда";
- "Энергия льва";
- "Девушка-гепард";
- "Вау! Настоящая леопардовая королева".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Дженнифер Лопес показала трогательное фото своего мужа и свекрови. На черно-белом снимке — Бен обнимает свою мать Кристин Энн Болдт. Кадр был сделан во время свадебной вечеринки.
- Также кинозвезда поразила поклонников новой красивой фотосессией в молочном шелковом комплекте. Подписчики были в восторге от подтянутой фигуры и рельефного пресса певицы.
Кроме того, в Миннесоте (США) снимок женщины, задержанной за кражу, стал настоящей сенсацией в соцсетях: пользователи решили, что на фото — Дженнифер Лопес.