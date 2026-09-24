Дженнифер Лопес покорила всех своим леопардовым total look (фото)

Известная певица и актриса 57-летняя Дженнифер Лопес появилась в эффектном образе на Неделе моды в Милане. Знаменитость выбрала наряд от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом.

Кинозвезда дополнила свой наряд леопардовыми туфлями на высоком каблуке. Их стоимость составляет 1 745 долларов. Соответствующими снимками Лопес поделилась в Instagram (jlo).

Смелый образ Дженнифер Лопес в Милане

Основной акцент в образе певица сделала на леопардовый принт. Лопес выбрала жакет с поясом и мини-юбку. Приталенный костюм чётко подчеркивает фигуру знаменитости.

Актриса решила дополнить наряд черными солнцезащитными очками, сумкой и туфлями на высоком каблуке с леопардовым принтом. Волосы звезда собрала в пучок, а макияж выбрала легкий и сдержанный.

Лопес в леопардовом образе Фото: Instagram Лопес в леопардовом образе Фото: Instagram Лопес в леопардовом образе Фото: Instagram Лопес в леопардовом образе Фото: Instagram Лопес в леопардовом образе Фото: Instagram Лопес в леопардовом образе Фото: Instagram Лопес в леопардовом образе Фото: Instagram

Поклонники Лопес были поражены её эффектным образом и оставили множество восторженных комментариев:

Видео дня

"Выглядишь потрясающе, как всегда!";

"Настоящий вайб тигрули — я в восторге!";

"Потрясающе, как всегда";

"Энергия льва";

"Девушка-гепард";

"Вау! Настоящая леопардовая королева".

Реакция поклонников Лопес Фото: Instagram Реакция поклонников Лопес Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дженнифер Лопес показала трогательное фото своего мужа и свекрови. На черно-белом снимке — Бен обнимает свою мать Кристин Энн Болдт. Кадр был сделан во время свадебной вечеринки.

Также кинозвезда поразила поклонников новой красивой фотосессией в молочном шелковом комплекте. Подписчики были в восторге от подтянутой фигуры и рельефного пресса певицы.

Кроме того, в Миннесоте (США) снимок женщины, задержанной за кражу, стал настоящей сенсацией в соцсетях: пользователи решили, что на фото — Дженнифер Лопес.