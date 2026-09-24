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Дженнифер Лопес покорила всех своим леопардовым total look (фото)

Как выглядит Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес | Фото: Instagram

Известная певица и актриса 57-летняя Дженнифер Лопес появилась в эффектном образе на Неделе моды в Милане. Знаменитость выбрала наряд от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом.

Кинозвезда дополнила свой наряд леопардовыми туфлями на высоком каблуке. Их стоимость составляет 1 745 долларов. Соответствующими снимками Лопес поделилась в Instagram (jlo).

Смелый образ Дженнифер Лопес в Милане

Основной акцент в образе певица сделала на леопардовый принт. Лопес выбрала жакет с поясом и мини-юбку. Приталенный костюм чётко подчеркивает фигуру знаменитости.

Актриса решила дополнить наряд черными солнцезащитными очками, сумкой и туфлями на высоком каблуке с леопардовым принтом. Волосы звезда собрала в пучок, а макияж выбрала легкий и сдержанный.

Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Фото: Instagram
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Фото: Instagram
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Фото: Instagram
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Фото: Instagram
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Фото: Instagram
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Фото: Instagram
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Фото: Instagram
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе
Лопес в леопардовом образе

Поклонники Лопес были поражены её эффектным образом и оставили множество восторженных комментариев:

Видео дня
  • "Выглядишь потрясающе, как всегда!";
  • "Настоящий вайб тигрули — я в восторге!";
  • "Потрясающе, как всегда";
  • "Энергия льва";
  • "Девушка-гепард";
  • "Вау! Настоящая леопардовая королева".
Лопес удивила леопардовым образом
Реакция поклонников Лопес
Фото: Instagram
Лопес удивила леопардовым нарядом
Реакция поклонников Лопес
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в Миннесоте (США) снимок женщины, задержанной за кражу, стал настоящей сенсацией в соцсетях: пользователи решили, что на фото — Дженнифер Лопес.