Дженніфер Лопес підкорила леопардовим total look (фото)

Відома співачка та акторка 57-річна Дженніфер Лопес з'явилася в ефектному образі на Тижні моди в Мілані. Знаменитість обрала вбрання від Dolce & Gabbana з леопардовим принтом.

Свій аутфіт кінозірка поєднала з леопардовими туфлями на високих підборах. Їхня вартість становить 1 745 доларів. Відповідними кадрами Лопес поділилась в Instagram (jlo).

Сміливий образ Дженніфер Лопес у Мілані

Основний акцент в образі співачка зробила на леопардовий принт. Лопес обрала жакет із поясом та мініспідницю. Приталений костюм чітко підкреслює фігуру знаменитості.

Аутфіт акторка вирішила доповнити чорними сонцезахисними окулярами, сумкою та туфлями на високих підборах з леопардовим принтом. Волосся зірка зібрала у пучок, а макіяж обрала легкий та стриманий.

Лопес у леопардовому образі Фото: Instagram Лопес у леопардовому образі Фото: Instagram Лопес у леопардовому образі Фото: Instagram Лопес у леопардовому образі Фото: Instagram Лопес у леопардовому образі Фото: Instagram Лопес у леопардовому образі Фото: Instagram Лопес у леопардовому образі Фото: Instagram

Шанувальники Лопес були вражені її ефектним образом і залишили безліч захоплених коментарів:

Видео дня

"Виглядаєш неймовірно, як завжди!";

"Справжній вайб тигрулі – я в захваті!";

"Приголомшлива, як і завжди";

"Енергія лева";

"Дівчина-гепард";

"Вау! Справжня леопардова королева".

Реакція фанатів Лопес Фото: Instagram Реакція фанатів Лопес Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дженніфер Лопес показала зворушливе фото своїх чоловіка та свекрухи. На чорно-білому знімку — Бен обіймає свою матір Крістін Енн Болдт. Кадр було зроблено під час весільної вечірки.

Також кінозірка вразила шанувальників новою красивою фотосесією в молочному шовковому комплекті. Фоловери залишилися в захваті від підтягнутої фігури та рельєфного преса співачки.

Крім того, у Міннесоті, США, знімок затриманої за крадіжку жінки перетворився на справжню сенсацію в соцмережах: користувачі вирішили, що на фото — Дженніфер Лопес.