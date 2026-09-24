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Дженніфер Лопес підкорила леопардовим total look (фото)

Як виглядає Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес | Фото: Instagram

Відома співачка та акторка 57-річна Дженніфер Лопес з'явилася в ефектному образі на Тижні моди в Мілані. Знаменитість обрала вбрання від Dolce & Gabbana з леопардовим принтом.

Свій аутфіт кінозірка поєднала з леопардовими туфлями на високих підборах. Їхня вартість становить 1 745 доларів. Відповідними кадрами Лопес поділилась в Instagram (jlo).

Сміливий образ Дженніфер Лопес у Мілані

Основний акцент в образі співачка зробила на леопардовий принт. Лопес обрала жакет із поясом та мініспідницю. Приталений костюм чітко підкреслює фігуру знаменитості.

Аутфіт акторка вирішила доповнити чорними сонцезахисними окулярами, сумкою та туфлями на високих підборах з леопардовим принтом. Волосся зірка зібрала у пучок, а макіяж обрала легкий та стриманий.

Образ Лопес у Мілані
Лопес у леопардовому образі
Фото: Instagram
Образ Лопес у Мілані
Лопес у леопардовому образі
Фото: Instagram
Образ Лопес у Мілані
Лопес у леопардовому образі
Фото: Instagram
Образ Лопес у Мілані
Лопес у леопардовому образі
Фото: Instagram
Образ Лопес у Мілані
Лопес у леопардовому образі
Фото: Instagram
Образ Лопес у Мілані
Лопес у леопардовому образі
Фото: Instagram
Образ Лопес у Мілані
Лопес у леопардовому образі
Фото: Instagram
Образ Лопес у Мілані
Образ Лопес у Мілані
Образ Лопес у Мілані
Образ Лопес у Мілані
Образ Лопес у Мілані
Образ Лопес у Мілані
Образ Лопес у Мілані

Шанувальники Лопес були вражені її ефектним образом і залишили безліч захоплених коментарів:

Видео дня
  • "Виглядаєш неймовірно, як завжди!";
  • "Справжній вайб тигрулі – я в захваті!";
  • "Приголомшлива, як і завжди";
  • "Енергія лева";
  • "Дівчина-гепард";
  • "Вау! Справжня леопардова королева".
Лопес здивувала леопардовим образом
Реакція фанатів Лопес
Фото: Instagram
Лопес здивувала леопардовим образом
Реакція фанатів Лопес
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у Міннесоті, США, знімок затриманої за крадіжку жінки перетворився на справжню сенсацію в соцмережах: користувачі вирішили, що на фото — Дженніфер Лопес.