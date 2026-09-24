Нардеп и бывший "слуга" показался на отдыхе в Буковеле (фото)

Народный депутат Украины Дмитрий Костюк показал кадры с отдыха в осенних Карпатах.

После того как общественность проявила пристальное внимание к его фотографиям, народный депутат опубликовал ещё больше снимков.

Дмитрий Костюк отдыхает в Карпатах

"За кулисами Карпатского саммита", — написал Костюк.

Депутат из Житомирской области показал несколько снимков, на которых он позирует в бассейне и рядом с ним.

Дмитрий Костюк отдыхает в Карпатах Фото: Instagram

После того как в сети стала распространяться информация об отдыхе народного депутата, он опубликовал ещё больше фотографий.

"Вы так меня всколыхнули, что я на несколько дней в нерабочее время, да ещё и в межсезонье, поехал из Киева в Буковель, и теперь чувствую перед вами обязанность набросать оттуда для вас ещё фотографий этой карпатской красоты! Можете не благодарить, — сразу же размещайте их на анонимных телеграм-каналах", — написал Дмитрий Костюк.

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Дмитрий Костюк в Буковеле Фото: Instagram

Кто такой Дмитрий Костюк

Дмитрий прошел в парламент от партии "Слуга народа". Работает в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики. Впрочем, в 2025 году он публично заявил о выходе из проправительственной фракции.

Он возглавляет общественную организацию "Неделимая Украина" и является президентом футбольного клуба "Звягель".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Народный депутат Украины и председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в свое время принимал участие в съемках шоу "Битва экстрасенсов".

Во время встречи с американской делегацией президент Украины Владимир Зеленский подготовил сувениры для специальных посланников Дональда Трампа — Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера — в виде футболок с надписью "Киевский режим". Впрочем, украинцы не оценили такой креатив.

Народный депутат от Житомирской области Дмитрий Костюк в конце прошлого года получил в подарок 6 млн грн и уже через несколько дней приобрел квартиру в столице.