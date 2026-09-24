Нардеп та колишній "слуга" показався на відпочинку в Буковелі (фото)

Народний депутат України Дмитро Костюк показав кадри з відпочинку в осінніх Карпатах.

Після пильної уваги суспільства до своїх фото народний обранець показав ще більше світлин.

Дмитро Костюк відпочиває в Карпатах

"За лаштунками Карпатського саміту", — написав Костюк.

Депутат з Житомирщини показав кілька кадрів, на яких позує в та біля басейну.

Дмитро Костюк відпочиває в Карпатах Фото: Instagram

Після того, як мережею почала ширитися інформація про відпочинок нардепа, він показав ще більше кадрів.

"Вас так розворушило, що я на декілька днів в позаробочий час ще й в несезон поїхав з Києва в Буковель, що я відчуваю перед вами обов'язок накидати звідти для вас ще фотографій цієї карпатської краси! Можете не дякувати, — одразу розмістіть по анонімних телеграм-каналах", — написав Дмитро Костюк.

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Дмитро Костюк у Буковелі Фото: Instagram

Хто такий Дмитро Костюк

Дмитро пройшов до парламенту від партії "Слуга народу". Працює у Комітеті з питань аграрної та земельної політики. Втім, у 2025 році публічно заявив про вихід з провладної фракції.

Він очолює громадську організацію "Неподільна Україна" та є президентом футбольного клубу "Звягель".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Народний депутат України та голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія свого часу брав участь у зйомці шоу "Битва екстрасенсів".

Під час зустрічі з американською делегацією президент України Володимир Зеленський підготував сувеніри для спецпосланців Дональда Трампа — Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера — у вигляді футболок із написом "Київський режим". Втім, українці не оцінили такий креатив.

Народний депутат від Житомирщини Дмитро Костюк наприкінці минулого року отримав у подарунок 6 млн грн і вже за кілька днів придбав квартиру у столиці.