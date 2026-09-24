Бывшая Ращука после его измен "подколола" новую пассию актера (фото)

Украинская актриса Виктория Билан рассказала о скандальном разводе с Владимиром Ращуком и призналась, о чём сожалеет в их браке.

Актриса, воспитывающая сына Яремчика от бывшего мужа, призналась, что не жалеет о том, что эта история стала достоянием общественности, но нужно было раньше прекратить отношения — сразу после того, как актер был уличен в изменах.

Виктория Билан — о разводе с Ращуком

"Я не жалею об интервью. Я жалею о другом. Если бы у меня была возможность повернуть время вспять, я бы прекратила это раньше. Я бы не давала столько шансов и не прощала бы. Это не в моем стиле. Да и потом я была беременна. Единственное, о чём я сожалею, — это то, что прощала. Но время прошло, я оправилась, и жизнь продолжается. Спасибо за сына", — сказала женщина в интервью телеканалу "Дом".

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Более того, Виктория "подколола" женщину, с которой Владимир строит отношения.

"Я могу только пожалеть этого человека и посочувствовать его новой пассии, ведь мы все думаем, что с нами такого не случится. Так поступить могли только люди с глубокими комплексами и психологическими травмами. Поэтому да поможет им Бог", — добавила актриса.

Виктория Билан Фото: Instagram

Скандальный развод Ращука

Весной стало известно о разводе звезды сериала "Пограничники" и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле актер рассказал, что влюбился, а проблемы в браке начались во время беременности жены.

Виктория же заявила, что во время беременности пережила тяжелый период. По её словам, Владимир в то время строил отношения с другой женщиной. Не раз она прощала мужа, но тот всё равно возвращался к любовнице, с которой знаком уже два десятилетия.

Владимир Ращук и Виктория Билан Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виктория Билан говорит, что её бывший муж Владимир Ращук на самом деле знал, когда и где запланировано крещение их сына Яремчика.

Актриса публично рассказала о причинах развода после рождения ребенка.

Кроме того, Ращук отреагировал на нашумевшее интервью своей бывшей.