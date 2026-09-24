Ексдружина Ращука після його зрад "підколола" нову пасію актора (фото)

Українська акторка Вікторія Білан заговорила про скандальне розлучення з Володимиром Ращуком, та зізналася, про що шкодує у їхньому шлюбі.

Артистка, яка виховує сина Яремчика від колишнього, зізналася, що не шкодує про публічність цієї історії, але треба було раніше припинити стосунки — одразу після викриття актора на зрадах.

Вікторія Білан — про розлучення з Ращуком

"Я не шкодую про інтерв’ю. Я шкодую про інше. Якби я мала змогу повернути час назад, то припинила б це раніше. Я б не давала стільки шансів і не пробачала б. На мене це не схоже. І потім я вагітна була. Єдине, про що шкодую — те, що пробачала. Але час минув, я ожила і життя продовжується. Дякую за сина", — сказала жінка в інтерв’ю телеканалу "Дім".

Ба більше, Вікторія "підколола" жінку, з якою Володимир будує стосунки.

Видео дня

"Я можу тільки пожаліти людину і поспівчувати новій пасії, бо ми всі думаємо, що з нами так не буде. Так вчинити могли лише глибоко закомплексовані й травмовані люди. Тому Бог їм в поміч", — додала акторка.

Вікторія Білан Фото: Instagram

Скандальне розлучення Ращука

Навесні стало відомо про розлучення зірки серіалу "Прикордонники" та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні воїн сказав, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності дружини.

Вікторія ж заявила, що вагітною пережила важкий період. За її словами, Володимир у той час будував стосунки з іншою жінкою. Не один раз вона пробачала чоловіка, але той усе одно повертався до коханки, яку знає два десятиліття.

Володимир Ращук та Вікторія Білан Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вікторія Білан каже, що її колишній чоловік Володимир Ращук насправді був у курсі, коли та де заплановані хрестини їхнього сина Яремчика.

Акторка публічно розповіла про причини розлучення після народження дитини.

Крім того, Ращук відреагував на резонансне інтервʼю колишньої.