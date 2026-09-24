Антитренды: Андре Тан назвал вещи, которые не стоит носить в 2026 году

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о вещах, которые в 2026 году утратили актуальность. Среди них — всеми любимые джинсы-скини, а также мелкие аксессуары.

Известный дизайнер назвал вещи, которые стоит добавить в свой гардероб. Соответствующие советы Андре Тан опубликовал в Instagram (andre_tan_official).

Какие вещи вышли из моды

Бежевый минимализм

По словам эксперта по моде, в 2026 году не стоит носить так называемый "стерильный бежевый минимализм". Речь идет о бежевом верхе, бежевом низе и бежевой сумке. Такое сочетание уже выглядит устаревшим.

"Эпоха тихой роскоши уже стала слишком однообразной. Она всех утомляет", — отметил Андре Тан.

Вместо этого появились фактуры, яркие цвета, крупные украшения и оригинальные сумки. В новом сезоне образ должен иметь характер.

Бежевая комбинация уже вышла из моды Фото: Скрин видео

Джинсы-скини

Скинни-джинсы, по мнению дизайнера, уже давно не являются основой современного гардероба. Сейчас в моде прямые модели relaxed и wide leg, которые выглядят гораздо актуальнее.

Видео дня

Небольшие украшения

Что касается украшений, то стоит забыть о мелких аксессуарах — цепочках, серьгах, которые едва заметны.

Джинсы-скини уже вышли из моды Фото: Скрин видео Мелкие украшения уже вышли из моды Фото: Скрин видео

"В 2026 году всё должно быть в твоём стиле: большие массивные серьги, браслеты, колье, структурированные формы. Всё как в последней коллекции Schiaparelli", — заявил Андре Тан.

Обувь на танкетке

Как оказалось, в этом сезоне танкетка вышла из моды. Такую обувь можно легко заменить на туфли на низком каблуке, современные балетки, мюли или изящные туфли-лодочки.

Танкетки уже вышли из моды Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился свежими модными советами и назвал самые трендовые платья сезона, которые помогут создать незабываемые образы.

Также дизайнер рассказал о трендовых цветах на 2026 год. Он советует обратить внимание на нежные оттенки розового, яркий фиолетовый и лиловый.

Кроме того, Андре Тан рассказал, чего ожидать от 2026 года. По его словам, в тренде будут преобладать цветочные мотивы и романтичные фактуры.